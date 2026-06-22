Băutura virală a verii: Cum să prepari limonada care promite controlul apetitului

Deși popularitatea sa a crescut rapid pe rețelele sociale, specialiștii atrag atenția că beneficiile atribuite acestei combinații țin mai degrabă de obiceiuri alimentare generale decât de efecte miraculoase ale unei singure băuturi.

Rețetă de limonadă

Ingrediente

750 ml de apă rece, frunze de mentă proaspătă, două căpșune feliate, jumătate de lămâie tăiată subțire, un sfert de linguriță de scorțișoară și jumătate de măr feliat.

Mod de preparare

Amestecul este lăsat la infuzat câteva minute, timp în care apa capătă o aromă fructată și ușor condimentată.

Proprietățile limonadei

În spațiul online, limonada este asociată frecvent cu detoxifierea, control al apetitului și stil de viață sănătos. Menta are efect răcoritor și calmant asupra digestiei, în timp ce lămâia este adesea legată de stimularea metabolismului, potrivit unor surse din literatura de specialitate, inclusiv National Library of Medicine.

Fructele adăugate, precum merele și căpșunile, contribuie cu fibre și zaharuri naturale, iar scorțișoara este inclusă frecvent în diverse diete pentru posibile efecte asupra reglării glicemiei, deși rezultatele studiilor sunt variabile.

Ce spun specialiștii

Fibrele din fructe pot contribui la senzația de sațietate și la un tranzit intestinal normal, însă efectele depind în mod direct de cantitatea consumată și de contextul general al alimentației, potrivit Mayo Clinic.

Menta este utilizată tradițional pentru disconfort digestiv ușor și pentru aroma intensă, care poate influența percepția foamei. Lămâia furnizează vitamina C și acizi naturali, însă nu există dovezi solide care să susțină ideea de „detoxifiere” a organismului prin astfel de băuturi.

Scorțișoara a fost studiată în legătură cu reglarea glicemiei, însă efectele observate depind de dozaj și de forma de consum.

„Detox”, un concept fără bază științifică

Termenul „detox” nu are o definiție medicală clară în nutriție. Organismul uman elimină în mod natural substanțele reziduale prin ficat, rinichi și sistemul digestiv, fără a avea nevoie de băuturi speciale pentru acest proces.

În acest context, hidratarea corespunzătoare și un aport adecvat de fibre din alimentație rămân elementele esențiale pentru susținerea funcțiilor naturale ale corpului.

O băutură răcoritoare, nu o soluție pentru slăbit

Limonada cu mentă și fructe rămâne, în esență, o băutură cu puține calorii și un gust intens, apreciată în special în sezonul cald. Popularitatea sa este alimentată de simplitate și de asocierea cu un stil de viață sănătos, potrivit dcmedical.ro.

Efectele asupra poftei de mâncare sau asupra greutății corporale nu sunt însă determinate de o singură băutură, ci de ansamblul obiceiurilor alimentare și al stilului de viață.