Sprijin pentru tinerii antreprenori: Înscriere gratuită în asociația RESTO în primul an de activitate

"RESTO îşi reafirmă angajamentul de a susţine noua generaţie de antreprenori din industria HORECA, printr-o iniţiativă dedicată tinerilor cu vârsta de până în 29 de ani. Toţi cei care îşi deschid o afacere în domeniul ospitalităţii pot beneficia de primul an de apartenenţă la comunitatea RESTO fără nici o taxă de înscriere, având acces la mentorat, informaţii de specialitate şi sprijin din partea unor profesionişti cu experienţă", se arată într-un comunicat al organizaţiei.



Un prim exemplu al acestui demers este Mateo, un tânăr antreprenor în vârstă de 18 ani, care a inaugurat, la Constanţa, Smasheria, şi care va beneficia de îndrumarea mai multor antreprenori cu experienţă din comunitatea RESTO în dezvoltarea afacerii sale.



"Ne dorim ca tinerii antreprenori să ştie că nu sunt singuri la început de drum. Prin comunitatea RESTO, aceştia au acces la mentorat, schimb de experienţă şi sprijin din partea unor profesionişti care au parcurs deja provocările industriei. Investim în oameni şi în viitorul HORECA", a declarat preşedintele RESTO, Corina Martin, în comunicat.

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AGERPRES