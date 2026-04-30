Ce ajută cu adevărat la prevenirea pietrelor la rinichi? Explicațiile specialiștilor

Studiile arată că aproape jumătate dintre pacienții care au avut o criză vor dezvolta din nou calculi renali, iar incidența globală este în creștere.

În acest context, cercetătorii au analizat numeroase studii clinice pentru a identifica cele mai eficiente metode de prevenție. Concluzia este că nu există o singură soluție, ci o combinație de măsuri care acționează asupra mecanismelor de formare a pietrelor, potrivit longevitymagazine.ro.

De ce se formează pietrele la rinichi?

Calculii renali apar atunci când urina devine prea concentrată, iar mineralele, precum calciul, oxalații sau acidul uric cristalizează și formează depozite solide. În mod normal, organismul dispune de mecanisme care împiedică acest proces, însă acestea pot să nu funcționeze eficient.

Hidratarea, esențială dar insuficientă

Recomandarea principală în prevenție rămâne consumul crescut de lichide. O hidratare adecvată diluează urina și reduce riscul de cristalizare.

Totuși, studiile arată că menținerea unui consum constant de apă este dificilă, iar această măsură, singură, nu este întotdeauna suficientă pentru a preveni recurența.

Alimentația, factor decisiv în prevenție

Analizele recente evidențiază rolul major al dietei, cu un aspect contraintuitiv: reducerea calciului din alimentație nu este recomandată.

Dimpotrivă, un aport normal de calciu poate avea efect protecto, deoarece acesta se leagă de oxalați în intestin și împiedică absorbția lor.

În schimb, factorii de risc principali sunt consumul excesiv de sare și aportul crescut de proteine animale, care influențează compoziția urinei și favorizează formarea cristalelor.

Specialiștii recomandă, astfel, o dietă echilibrată, cu aport adecvat de calciu, consum redus de sare și limitarea proteinelor de origine animală.

Opțiuni medicale pentru pacienții cu risc crescut

Persoanle predispuse la recurențe pot apela la diverse tratamente care pot reduce riscul apariției pietrelor:

Citrat de potasiu - alcalinizează urina, previne formarea oxalaților de calciu și a acidului uric

- alcalinizează urina, previne formarea oxalaților de calciu și a acidului uric Citrat de magneziu - previne formarea oxalaților de calciu în urină

- previne formarea oxalaților de calciu în urină Citrat de calciu - acționează prin legarea de calciu în urină, împiedicând astfel formarea cristalelor de oxalat de calciu

- acționează prin legarea de calciu în urină, împiedicând astfel formarea cristalelor de oxalat de calciu Diuretice tiazidice - reduc eliminarea calciului prin urină

- reduc eliminarea calciului prin urină Alopurinol - scade nivelul acidului uric

Studiile arată că acestea pot reduce semnificativ riscul de reapariție a calculilor renali.