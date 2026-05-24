Ce înseamnă „vârf de cortizol”: De unde vine obsesia online?

Termenul, provenit inițial din zona de wellness, a fost preluat rapid în limbajul popular online, în special în comunitățile interesate de îmbunătățire personală.

Ce este cortizolul?

Cortizolul este un hormon esențial pentru funcționarea organismului. Produs de glandele suprarenale, acesta joacă un rol important în reglarea răspunsului organismului la stres, a nivelului glicemiei și a ciclului somn–veghe.

În mod natural, cortizolul ajută organismul să funcționeze optim, contribuind la starea de vigilență dimineața și la reacția rapidă în situații de presiune.

Riscurile nivelului ridicat de cortizol

Problema apare atunci când nivelurile acestuia rămân ridicate pe perioade îndelungate, în contextul stresului cronic, al lipsei de somn sau al unui stil de viață dezechilibrat.

Specialiștii asociază expunerea prelungită la niveluri ridicate de cortizol cu o serie de efecte nedorite, precum oboseala persistentă, creșterea în greutate — mai ales în zona abdominală — probleme cutanate, anxietate sau accelerarea procesului de îmbătrânire. Aceste legături au contribuit la popularizarea subiectului în mediul online, cortizolul devenind un simbol al stresului modern.

În acest context, expresia „vârf de cortizol” este folosită adesea în mod figurat, pentru a descrie reacții emoționale intense sau situații percepute ca stresante, chiar dacă nu reflectă neapărat o evaluare medicală reală.

Cum să menții niveluri optime de cortizol

Menținerea unui nivel echilibrat al cortizolului nu presupune eliminarea acestuia — lucru imposibil și nedorit — ci reglarea sa prin obiceiuri de viață sănătoase.

Somn

Odihna joacă un rol central în acest proces, specialiștii recomandând între 7 și 9 ore de somn pe noapte pentru susținerea ritmului biologic natural.

Gestionarea stresului

La fel de importante sunt gestionarea stresului zilnic și introducerea unor pauze de relaxare. Activități simple, precum plimbările, exercițiile de respirație sau reducerea timpului petrecut pe telefon pot contribui la diminuarea nivelului de stres.

Activitate fizică

Activitatea fizică are, de asemenea, un rol important, însă trebuie adaptată. Exercițiile moderate, precum mersul pe jos, yoga sau antrenamentele de intensitate medie, pot ajuta la reglarea cortizolului, în timp ce efortul fizic excesiv, fără recuperare adecvată, poate avea efectul opus.

Alimentație echilibrată

Și alimentația influențează nivelul acestui hormon. Mesele regulate și echilibrate, care includ proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați complecși, contribuie la stabilitatea glicemiei și implicit la menținerea cortizolului în limite normale. În schimb, excesele de zahăr sau săritul meselor pot favoriza dezechilibre.

Atenție la rețelele sociale

Un alt factor tot mai discutat este utilizarea rețelelor sociale. Expunerea constantă la conținut comparativ sau stresant poate menține creierul într-o stare de alertă prelungită, contribuind indirect la creșterea nivelului de stres. În mod paradoxal, chiar platformele unde a devenit populară expresia „vârf de cortizol” pot amplifica fenomenele pe care aceasta le descrie.

În ansamblu, cortizolul rămâne un element esențial al funcționării organismului, iar obiectivul nu este eliminarea sa, ci menținerea unui echilibru prin obiceiuri sănătoase și gestionarea atentă a factorilor de stres zilnic, potrivit longevitymagazine.ro.