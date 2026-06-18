Doliu în medicina românească. A murit Prof. Bogdan Marinescu, pionier al fertilizării in vitro în România

Fost ministru al Sănătății, academician și manager al Maternității Giulești timp de aproape trei decenii, Bogdan Marinescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.

Vestea morții sale a îndoliat comunitatea medicală și pe cei care l-au cunoscut de-a lungul unei cariere impresionante, întinse pe mai bine de 40 de ani.

O carieră dedicată medicinei

Profesorul Bogdan Marinescu a condus Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești) în perioada 1983-2010, transformând unitatea medicală într-un centru de referință pentru obstetrică, ginecologie și reproducere asistată.

De asemenea, acesta a ocupat funcția de ministru al Sănătății între iunie 1990 și octombrie 1991, într-o perioadă dificilă pentru sistemul medical românesc.

Pe lângă activitatea medicală, Bogdan Marinescu a avut și o carieră politică, fiind deputat în legislatura 1992-1996 și senator în perioada 1996-2000.

„Tatăl fertilizării in vitro” din România

Numele profesorului Bogdan Marinescu este strâns legat de una dintre cele mai importante realizări din medicina românească modernă.

Sub coordonarea sa, la Maternitatea Giulești s-a născut primul copil conceput prin fertilizare in vitro din România, o performanță care a deschis drumul medicinei reproductive moderne în țara noastră.

De-a lungul anilor, mii de familii au beneficiat de expertiza și dedicarea sa, iar numeroși specialiști îl consideră unul dintre pionierii reproducerii asistate din Europa de Est.

Medicul care a făcut istorie alături de Adriana Iliescu

Bogdan Marinescu a devenit cunoscut și la nivel internațional după cazul Adrianei Iliescu, femeia care a născut la vârsta de 66 de ani și care, la acel moment, a fost considerată cea mai vârstnică mamă din lume.

Intervenția medicală coordonată de profesorul Marinescu a atras atenția presei internaționale și a generat ample dezbateri despre limitele medicinei reproductive.

Ulterior, medicul a devenit și nașul Elizei, fiica Adrianei Iliescu.

Omagii după dispariția marelui medic

Moartea profesorului Bogdan Marinescu a stârnit numeroase reacții de regret.

Printre cei care au vorbit despre personalitatea sa se numără și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, care l-a descris drept un profesionist desăvârșit și un om dedicat până la sacrificiu meseriei sale.

Aceasta și-a amintit un episod care ilustrează devotamentul medicului față de pacienți: în timpul unei nunți la care participa în calitate de naș, Bogdan Marinescu a plecat de urgență la spital pentru a interveni într-un caz medical complex, revenind abia după mai multe ore.

O pierdere uriașă pentru medicina românească

Prin activitatea sa de medic, profesor universitar, manager de spital și cercetător, Bogdan Marinescu a contribuit decisiv la dezvoltarea obstetricii și ginecologiei din România.

Generații întregi de medici au fost formate sub îndrumarea sa, iar numeroase familii îi datorează șansa de a deveni părinți.

Dispariția sa lasă un gol important în medicina românească, însă moștenirea profesională pe care o lasă în urmă va continua să inspire generațiile viitoare.