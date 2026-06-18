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Doliu în medicina românească. A murit Prof. Bogdan Marinescu, pionier al fertilizării in vitro în România

de Redacția Jurnalul    |    18 Iun 2026   •   10:09
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Doliu în medicina românească. A murit Prof. Bogdan Marinescu, pionier al fertilizării in vitro în România
Sursa. spynews.ro

Medicina românească este în doliu după dispariția profesorului doctor Bogdan Marinescu, una dintre cele mai importante personalități din domeniul obstetricii și ginecologiei.

Fost ministru al Sănătății, academician și manager al Maternității Giulești timp de aproape trei decenii, Bogdan Marinescu a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.

Vestea morții sale a îndoliat comunitatea medicală și pe cei care l-au cunoscut de-a lungul unei cariere impresionante, întinse pe mai bine de 40 de ani.

O carieră dedicată medicinei

Profesorul Bogdan Marinescu a condus Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești) în perioada 1983-2010, transformând unitatea medicală într-un centru de referință pentru obstetrică, ginecologie și reproducere asistată.

De asemenea, acesta a ocupat funcția de ministru al Sănătății între iunie 1990 și octombrie 1991, într-o perioadă dificilă pentru sistemul medical românesc.

Pe lângă activitatea medicală, Bogdan Marinescu a avut și o carieră politică, fiind deputat în legislatura 1992-1996 și senator în perioada 1996-2000.

„Tatăl fertilizării in vitro” din România

Numele profesorului Bogdan Marinescu este strâns legat de una dintre cele mai importante realizări din medicina românească modernă.

Sub coordonarea sa, la Maternitatea Giulești s-a născut primul copil conceput prin fertilizare in vitro din România, o performanță care a deschis drumul medicinei reproductive moderne în țara noastră.

De-a lungul anilor, mii de familii au beneficiat de expertiza și dedicarea sa, iar numeroși specialiști îl consideră unul dintre pionierii reproducerii asistate din Europa de Est.

Medicul care a făcut istorie alături de Adriana Iliescu

Bogdan Marinescu a devenit cunoscut și la nivel internațional după cazul Adrianei Iliescu, femeia care a născut la vârsta de 66 de ani și care, la acel moment, a fost considerată cea mai vârstnică mamă din lume.

Intervenția medicală coordonată de profesorul Marinescu a atras atenția presei internaționale și a generat ample dezbateri despre limitele medicinei reproductive.

Ulterior, medicul a devenit și nașul Elizei, fiica Adrianei Iliescu.

Omagii după dispariția marelui medic

Moartea profesorului Bogdan Marinescu a stârnit numeroase reacții de regret.

Printre cei care au vorbit despre personalitatea sa se numără și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, care l-a descris drept un profesionist desăvârșit și un om dedicat până la sacrificiu meseriei sale.

Aceasta și-a amintit un episod care ilustrează devotamentul medicului față de pacienți: în timpul unei nunți la care participa în calitate de naș, Bogdan Marinescu a plecat de urgență la spital pentru a interveni într-un caz medical complex, revenind abia după mai multe ore.

O pierdere uriașă pentru medicina românească

Prin activitatea sa de medic, profesor universitar, manager de spital și cercetător, Bogdan Marinescu a contribuit decisiv la dezvoltarea obstetricii și ginecologiei din România.

Generații întregi de medici au fost formate sub îndrumarea sa, iar numeroase familii îi datorează șansa de a deveni părinți.

Dispariția sa lasă un gol important în medicina românească, însă moștenirea profesională pe care o lasă în urmă va continua să inspire generațiile viitoare.

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