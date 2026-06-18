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Rezultate LOTO 6/49 joi 18 iunie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi

de Vali Deaconescu    |    18 Iun 2026   •   18:50
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Rezultate LOTO 6/49 joi 18 iunie 2026. Numerele câștigătoare extrase astăzi
Hepta/Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 18 iunie 2026

Joi, 18 iunie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 iunie, Loteria Romana a acordat 37.415 castiguri in valoare totala de peste 6,31 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 18 iunie 2026:

Loto 6/49: 20, 27, 12, 36, 2, 15

Loto 5 din 40:  31, 37, 24, 21, 16, 35

Joker:  38, 28, 3, 40, 17  +11

 Noroc: 1 9 7 3 0 3 0

Super Noroc: 2, 1, 3, 3, 5, 3

Noroc Plus: 9, 1, 4, 3, 6, 2

In urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 14.06.2026, pentru tragerea Joker din data de 18.06.2026 Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,65 milioane de lei (peste 6,23 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,20 milioane de lei (peste 1,37 milioane de euro).

La Joker, la categoria a II-a, se inregistreaza un report in valoare de peste 56.300 de lei (peste 10.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 282.900 de lei (peste 54.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,24 milioane de lei (peste 237.700 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 104.300 de lei (peste 19.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 265.500 de lei (peste 50.700 de euro).

Reamintim ca la tragerea Joker din 14.06.2026 s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.565.252,21 lei (peste 681.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Romane, bilete.loto.ro si a fost completat cu o singura varianta la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 10,50 lei.

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Subiecte în articol: Loto 6/49 18 iunie Loto 6/49 Rezultate Loto 6/49
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