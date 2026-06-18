Iranul va percepe taxe navelor pentru a traversa strâmtoarea Ormuz 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmail Baghaei, a declarat că problema strâmtorii Ormuz va fi responsabilitatea Iranului și a Omanului, potrivit The Guardian.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat la televiziunea de stat că „strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război”, adăugând: Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Ormuz și, bineînțeles, vom primi un comision pentru servicii.

Donald Trump a declarat anterior că nu va accepta impunerea de taxe pentru traversarea rutei energetice vitale, prin care circulă de obicei aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și GNL. Însă, apărând acordul dintre SUA și Teheran, el a spus că, dacă strâmtoarea nu ar fi fost lovită, aceasta „nu ar fi fost niciodată deschisă” și ar rezulta o „depresiune mondială”.

Trump a semnat un memorandum privind încheierea războiului

Casa Albă a declarat că Trump a semnat un memorandum de înțelegere privind încheierea războiului din Iran în timp ce se afla la Versailles.

Președintele american Donald Trump a participat miercuri seară la o cină post-G7 la Palatul Versailles din Franța.Tot miercuri seară, Trump a semnat documentul privind Iranul, a declarat Casa Albă pentru BBC. Acesta a fost semnat și de președintele iranian Masoud Pezeshkian, potrivit Casei Albe.

Semnarea de către cei doi lideri are loc după ce președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, și vicepreședintele american JD Vance au semnat electronic acordul duminică, explică Casa Albă.

Anterior, atât Trump, cât și oficialii iranieni au indicat că va avea loc o ceremonie oficială de semnare cândva la sfârșitul acestei săptămâni.

Înalți oficiali americani au dezvăluit conținutul memorandumului de înțelegere dintre administrația Trump și Iran înainte de ceremonia de semnare care va avea loc vineri în Elveția.

Printre părțile cheie ale acordului se numără incapacitatea Iranului de a deține vreodată o armă nucleară; traficul care se întoarce în Strâmtoarea Ormuz, care va rămâne gratuit timp de cel puțin 60 de zile; ridicarea sancțiunilor americane; și încetarea ostilităților, inclusiv în Liban.

Detaliile au fost dezvăluite în timp ce Trump a vorbit la summitul G7 din Franța, unde a spus că SUA vor „bombarda” Iranul dacă acesta nu respectă termenii acordului.

Într-o replică ulterioară, președintele parlamentului iranian și negociatorul cheie, Mohammad Bagher Ghalibaf, care a convenit asupra acordului cu administrația Trump, a declarat presei de stat că neîncrederea sa față de SUA persistă.

(sursa: Mediafax)