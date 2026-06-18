Acuzații de corupție la vârful PNL: Ciprian Ciucu, audiat de urgență pentru o autorizație suspectă

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a ajuns joi la DNA. Prim vicepreședintele PNL este vizat de o acuzație de luare de mită în dosarul de corupție instrumentat DNA, susțin surse judiciare.

Ciprian Ciucu a ajuns joi la prânz la DNA. Primarul general nu a vrut să facă declarații.

El este vizat de o acuzație de luare de mită în dosarul de corupție instrumentat DNA, susțin surse judiciare.

Sursele citate arată că Ciprian Ciucu a fost citat de procurori în calitate de „suspect” în dosarul de corupție mai amplu al DNA.

Ciprian Ciucu este liderul PNL cel mai apropiat de premierul demis Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

UPDATECiprian Ciucu, primarul Capitalei, este așteptat la audierile de la DNA la ora 14.00. Procurorii DNA au în investigare de mai mult timp un dosar mai amplu în care primarul Capitalei este suspectat că a emis o serie de aprobări/ avize.

Știre inițială: Primarul Capitalei și prim vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a fost chemat astăzi pentru audieri de procurorii DNA.

Ciucu va fi audiat într-un dosar instrumentat de Secția a II-a a DNA și nu este exclus să fie pus chiar și sub acuzare.

Ciprian Ciucu este liderul PNL cel mai apropiat de premierul demis Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu, actualul Primar General al Municipiului București, a fost ales în această funcție în urma scrutinului din decembrie 2025. Anterior, el a servit ca primar al Sectorului 6 între anii 2020 și 2026.

(sursa: Mediafax)