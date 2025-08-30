Cum afectează nivelul vitaminei A riscul de cancer. Recomandările specialiștilor

Atât deficitul, cât și excesul de vitamina A sunt asociate cu creșterea riscului de cancer, arată un studiu realizat pe 6.700 de persoane din Vietnam.

Cercetătorii au comparat peste 3.700 de pacienți cudiverse forme de cancer cu aproape 3.000 de oameni care nu sufereau de această afecțiune.

Rezultatele, publicate în revista Nutrients, indică o relație în formă de U: cele mai mari riscuri de cancer au fost observate la persoanele cu cel mai mic și cel mai mare consum de vitamina A. Asocierea a fost mai puternică pentru cancerele de esofag, sân, rect și stomac.

Studiul are însă limitări importante. Datele despre alimentație s-au bazat pe chestionare în care pacienții și-au amintit ce mâncaseră - o metodă care poate fi imprecisă. Mai mult, cercetarea s-a făcut doar pe vietnamezi din spitale, ceea ce înseamnă că rezultatele s-ar putea să nu se aplice și altor grupuri etnice, conform EatingWell.

Conform recomandărilor americane, bărbații au nevoie de 900 micrograme de vitamina A pe zi, iar femeile de 700. Cantitățile cresc la 770 micrograme în sarcină și 1.300 în timpul alăptării.

Vitamina A se găsește în morcovi, dovleci, cartofi dulci, spanac, ton și ficat de vită.

Cercetătorii subliniază că prevenirea cancerului nu se rezumă la un singur nutrient. O dietă antiinflamatoare bogată în fructe, legume, nuci și cereale integrale, combinată cu exerciții fizice regulate și evitarea alcoolului și tutunului rămân principalele strategii de prevenție.