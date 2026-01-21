Cum să te menții în formă pe tot parcursul vieții. Circumferința taliei, un indicator al sănătății

Medicul Adrian Stănescu spune că talia sub 80 cm la femei și 95 cm la bărbați este un indicator cheie al sănătății. Reducerea grăsimii abdominale prin monitorizare constantă și nutrienți naturali combate riscurile cardiovasculare și îmbătrânirea accelerată, după cum a explicat speciialistul la Antena 3 CNN.

Cântar și măsurătoare zilnică

Greutatea ideală, cu variații de maxim 200 g, se verifică dimineața, iar talia mică prelungește viața prin prevenirea rezistenței la insulină.

Obezitatea abdominală accelerează deteriorarea creierului, avertizează specialistul.

Fructul anti-îmbătrânire

Un măr acrișor consumat zilnic livrează vitamina C și fibre, necesare pentru un microbiom intestinal sănătos. Este indicat să coonsumăm circa 300 g de fructe-legume pe zi.

Mișcare zilnică

Mersul pe jos zilnic, respectiv efecturarea a 5.000-6.000 pași în ritm alert, plus exerciții pentru masă musculară de 2-3 ori pe săptămână, combat sarcopenia după 50-60 ani.

Aceste rutine ușoare susțin vitalitatea pe termen lung, fără eforturi extreme.