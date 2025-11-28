Cum să previi îngrășarea părului: Greșeli frecvente și cum să le eviți

De ce se îngrașă părul

Cauzele sunt multiple, de la obiceiurile de îngrijire, cum ar fi spălarea acestuia prea rar sau prea des, șampon nepotrivit pentru tipul de păr, folosirea greșită a balsamului, dar și fluctuații hormonale, genetica, stresul sau anumite afecțiuni medicale, precum dermatita seboreică ori sindromul ovarelor polichistice.​

Cauze interne

Prin urmare, modficările nivelurilor de estrogen și testosteron din perioada menstruuală pot influența aspectul scalpului și al părului. De asemenea, testosteronul stimulează producția de sebum, care provoacă acnee.

Totodată, sindromul ovarelor polichistice (PCOS) crește nivelul de testosteron, ceea ce are ca efect apariția tenului gras și a scalpului.

Și anumite afecțiuni ale pielii, cum este dermatita seboreică, afectează scalpul.

Infecția cu ciuperca Candida albicanis la nivelul scalpului duce la apariția unor zone umede și lucioase.

Boala Parkinson se asociază adesea cu dermatita seboreică, ceea ce duce la îngrășarea scalpușui și păr unsuros.

De asemenea, transpirația în exces contribuie la aspectul lucios al părului.

Factori externi

Și unii factori externi, cum ar fi poluarea, dieta bogată în grăsimi sau produsele de styling care încarcă firele de păr, pot agrava aspectul lor gras.

Este astfel important să previi acest fenomen prin folosirea unor șampoane potrivite tipului de păr, să aplici balsamul doar pe lungime și să eviți pomadele sau gelurile., potrivit dcmedical.ro.

Dacă părul continuă să fe gras, ori este asociat și cu alte simptome, este indicat să consulți un medic dermatolog pentru a identifica eventualele cauze medicale și a primi tratamentul adecvat.