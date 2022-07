Cum scapi de coșuri și puncte negre? 5 sfaturi

Aceste formațiuni pot fi prezente oriunde, însă apar cel mai des pe față. Erupțiile pot fi declanșate de hormoni, în general cei androgeni, care stimulează producția de sebum. Însă, și factorii genetici, dieta, utilizarea excesivă a produselor de îngrijire sau factorii de mediu (de exemplu poluarea) pot duce la apariția iritațiilor pielii, inclusiv a acneei.[2] [1]

Iată câteva sfaturi utile pentru a ține sub control coșurile și punctele negre.

1. Curăță-ți bine fața

Pentru a contribui la prevenirea coșurilor, este important să elimini zilnic de pe piele excesul de sebum, impurități și transpirație. Însă, dacă îți vei curăța fața prea mult riști să înrăutățești acneea.[3] [1]

Atunci când îndepărtezi uleiurile naturale ale pielii prin curățare în exces, aceasta începe să producă și mai mult sebum pentru a-și reatinge echilibrul. Așadar, curățarea excesivă poate înrăutăți acneea.[4] [1]

Același lucru este valabil și în cazul produselor de curățare astringente, care usucă pielea prea mult. Ar trebui să optezi pentru produse delicate, care pot fi folosite de două ori pe zi, în favoarea produselor abrazive și exfoliante sau a celor sub formă de spumă, care usucă pielea.[5] [1]

2. Cunoaște-ți tipul de ten

Este important să știi ce fel de tip de ten ai pentru a ști ce fel de produse ar trebui să folosești sau să eviți. În general, tenul gras este mai predispus la acnee, însă oricine poate avea de-a face cu apariția coșurilor, indiferent de tipul de piele. Având astfel de informații, poți alege îngrijirea potrivită în cazul acneei.[6] [1]

De exemplu, dacă ai pielea sensibilă și ai coșuri, utilizarea prea multor produse pentru acnee ar putea cauza mai multe erupții deoarece acestea pot deteriora bariera pielii. Dacă pielea ta este mai degrabă grasă, folosirea unor produse pentru piele uscată poate duce la blocarea porilor.[7] [1]

3. Include produsele potrivite în rutina zilnică

Optează pentru produse împotriva coșurilor și punctelor negre pentru a contribui la ameliorarea acneei. Nu uita nici de hidratare, cu ajutorul produselor specifice. Chiar dacă ai probleme cu acneea, produsele hidratante sunt foarte importante. Dacă pielea devine prea uscată, aceasta va începe să producă sebum pentru a compensa, iar un exces de sebum duce la formarea coșurilor.[8] [1] Alege produse speciale de hidratare, destinate tenului acneic, care să asigure o îngrijire potrivită.

Când vine vorba de machiaj, multe persoane sunt tentate să apeleze la un astfel de truc pentru a acoperi imperfecțiunile tenului. Însă, acesta poate contribui la blocarea porilor și, astfel, la apariția acneei. Dacă te decizi, totuși, să te machiezi, folosește produse non-comedogenice și nu uita niciodată să le îndepărtezi înainte de culcare.[9] [1]

4. Limitează expunerea la soare

Razele solare pot usca acneea pe termen scurt, însă ele duc de fapt la apariția unor probleme majore pe termen lung. Expunerea frecventă la soare deshidratează pielea, lucru care poate cauza, în timp, o producție mai mare de sebum și blocarea porilor. De aceea, este important să folosești produse de protecție solară de-a lungul întregului an.[10] [1]

5. Nu îți atinge fața

Atingându-ți fața, poți transfera bacterii și impurități care blochează porii către piele. De aceea, este recomandat să încerci să eviți acest lucru cât mai mult posibil. Spală-ți mâinile regulat, astfel încât acestea să fie curate atunci când îți atingi fața.[11] [1]

De asemenea, este recomandat să eviți să îți storci coșurile, oricât de tentant ar putea părea. Dacă faci acest lucru, pot apărea sângerări, cicatrici și infecții. Astfel vei spori și inflamația și vei favoriza blocarea porilor din apropiere, așadar, acneea se poate înrăutăți.[12] [1]

Poate fi foarte dificil să scapi complet de acnee, însă ce poți face este să iei măsuri astfel încât să limitezi apariția coșurilor. Ținând cont de câteva sfaturi de îngrijire, poți asigura un aspect mai sănătos al pielii tale și poți contribui la ameliorarea semnelor acneice.

