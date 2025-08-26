Cum scapi de durerea de ureche fără medicamente. 5 remedii naturiste

În multe cazuri, disconfortul poate fi ameliorat acasă cu soluții naturale simple.

Cauzele durerii de ureche

Durerea de ureche poate avea cauze directe, precum acumularea de ceară, infecții ale urechii (externe, medii sau interne), perforarea timpanului sau disfuncția trompei lui Eustachio. În alte cazuri, durerea este secundară, fiind cauzată de afecțiuni externe, cum ar fi răceli, sinuzite, alergii sau probleme dentare.

Când să mergi la medic

Durerea care persistă mai mult de trei zile, se agravează sau este însoțită de febră, pierderea auzului ori secreții din ureche necesită consult de specialitate. Netratate, infecțiile urechii pot duce la complicații grave, cum ar fi meningita, abcesul cerebral sau paralizia facială.

Soluții simple pentru calmarea durerii

Comprese calde sau reci

Aplicarea unei lavete umezite cu apă călduță sau rece pe ureche ajută la calmarea durerii. Poți încerca ambele variante pentru a vedea care oferă alinare. Mestecatul gumei

În caz de durere cauzată de schimbări de presiune (ex: în timpul zborului), mestecatul gumei sau căscatul ajută la echilibrarea presiunii în ureche. Dormi cu capul ridicat

O poziție semi-verticală favorizează drenajul și reduce presiunea la nivelul urechii. Picături cu apă oxigenată

Uneori, apa oxigenată poate dizolva dopurile de ceară care provoacă disconfort. Totuși, nu folosi aceste picături dacă suspectezi perforarea timpanului. Picături pentru urechi

Dacă durerea provine din otită externă, poți folosi picături cu alcool izopropilic sau glicerină. Pentru afecțiuni mai severe, medicul poate prescrie antibiotice.

5 remedii naturiste

Ghimbir — Proprietățile sale antiinflamatoare pot calma durerea când este aplicat extern, prin masaj sau comprese calde pe zona urechii. Nu îl introduce în ureche.

Ulei de măsline — Câteva picături de ulei ușor încălzit în ureche pot înmuia cerumenul și reduce presiunea. Consultă medicul înainte de utilizare.

Ulei de arbore de ceai — Are efecte antimicrobiene, dar trebuie aplicat cu precauție, doar pe pielea din jurul urechii, niciodată direct în canalul auditiv.

Usturoi — Infuzia de usturoi în ulei cald are efect analgezic și antibacterian. Se aplică cu grijă, evitând introducerea în ureche.

Ceapă coaptă — Aplicată ca o compresă caldă pe ureche, stimulează circulația și reduce inflamația, calmând temporar durerea.

În cazul în care simptomele persistă sau se agravează, este esențial să consulți un specialist ORL pentru un diagnostic corect și tratament adecvat, potrivit a1.ro.