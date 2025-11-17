De ce să NU adormi cu televizorul aprins. Riscuri pentru sănătate

Riscuri pentru sănătate

Specialiștii atrag atenția că lumina albastră emisă de ecran perturbă producția de melatonină, ceea ce conduce la tulburări de somn, adormire dificilă și treziri frecvente pe parcursul nopții.

În plus, zgomotul și luminile puternice pot afecta calitatea odihnei, favorizând iritabilitatea, anxietatea și dificultăți în menținerea atenției pe parcursul zilei.

Pe termen lung, problemele de somn sunt corelate cu un risc crescut de dezvolttare a unor afecțiuni grave, precum obezitatea, diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și accidente vasculare cerebrale. Studiile arată că expunerea la lumină ambientală pe timpul nopții crește riscul acestor boli prin perturbarea ritmului circadian și a metabolismului.

Care sunt beneficiile

Pentru unele persoane, zgomotul de fundal provenit de la televizor este relaxant și poate reduce anxietatea, ajutându-le să adorme mai ușor.

Vizionarea unor emisiuni familiare, cum ar fi seriale despre natură, creează un sentiment de confort și siguranță.

De asemenea, comparativ cu alte dispozitive precum telefoanele sau tabletele, televizorul emite o lumină albastră mai puțin agresivă.

Experții recomandă totuși să se evite adormitul cu televizorul aprins și să se creeze un mediu de dormit întunecat și liniștit pentru a asigura un somn odihnitor și benefic pentru sănătate, potrivit catine.ro.

Persoanele care au nevoie de sunete ambientale se pot folosi dispozitive speciale cu zgomot alb, care au același efect relaxant, dar fără efectele nocive ale luminii și zgomotului televizorului.

În concluzie, chiar dacă televizorul aprins poate avea unele efecte pozitive asupra stării de confort, riscurile pentru sănătate și calitatea somnului îl fac o practică de evitat pe termen lung.