De la orez la quinoa: Schimbarea care îți poate îmbunătăți dieta

Deși ambele alimente sunt frecvent consumate la nivel global, diferențele dintre ele devin evidente atunci când sunt analizate din perspectiva valorilor nutriționale.

Ce este guinoa?

Quinoa este o sămânță originară din America de Sud, cu o textură apropiată de cea a orezului brun. Datorită aspectului și modului de preparare, aceasta este adesea utilizată ca substitut pentru cereale în alimentație.

Proprietăți nutritive

Unul dintre principalele avantaje ale quinoa este conținutul ridicat de proteine. Spre deosebire de orez și grâu, quinoa furnizează toți cei 9 aminoacizi esențiali, ceea ce o transformă într-o sursă completă de proteine, un aspect important mai ales pentru persoanele care urmează diete vegetariene sau vegane.

În plus, quinoa are un conținut mai redus de carbohidrați și este bogată în fibre solubile, care contribuie la reglarea nivelului de colesterol și a glicemiei. De asemenea, are un indice glicemic mai scăzut comparativ cu orezul, ceea ce înseamnă că energia este eliberată mai lent în organism, potrivit medicool.ro.

Beneficiile quinoa

Consumul de quinoa este asociat cu beneficii pentru persoanele care suferă de diabet, afecțiuni cardiovasculare sau intoleranță la gluten, deoarece nu conține această proteină. În plus, combinația de fibre și proteine contribuie la menținerea senzației de sațietate și poate sprijini controlul greutății.

Preparare și consum

În ceea ce privește prepararea, quinoa este versatilă și poate fi integrată cu ușurință în diverse rețete, de la salate și supe până la terciuri. Totuși, nutriționiștii recomandă consumul moderat, având în vedere conținutul de acizi fitici și oxalați, substanțe care pot reduce absorbția unor minerale.

Pentru a elimina compușii nedoriți, quinoa trebuie clătită bine înainte de gătire, proces care îndepărtează saponinele — substanțe cu gust amar ce pot afecta diigestia.

Ce trebuie să știi despre orez

Pe de altă parte, orezul rămâne un aliment de bază în multe culturi. Există numeroase varietăți, cele mai cunoscute fiind orezul alb și cel brun. Dintre acestea, orezul brun păstrează mai mulți nutrienți, fiind mai bogat în fibre și minerale decât varianta rafinată.

Specialiștii atrag atenția că anumite tipuri de orez pot stimula pofta pentru alimente dulci, însă acest efect depinde de contextul general al dietei.

În concluzie, atât orezul, cât și quinoa pot face parte dintr-o dietă echilibrată. Alegerea depinde de nevoile nutriționale individuale, însă quinoa se evidențiază prin aportul superior de proteine, fibre și micronutrienți.