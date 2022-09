Dovleacul, vedeta sezonului rece

Conținut scăzut de calorii

Gătit în preparate savuroase, dovleacul este potrivit pentru orice tip de dietă. Are un conținut slab de calorii, așadar, nu ezita să îl consumi atunci când îți dorești să ai grijă de silueta ta. Prepară-l la grătar, alături de frigărui din carne proaspata de pui sau de pește, adaugă puțin orez basmati și o salată verde cu citrice și vei avea parte de un prânz sănătos și sățios.

Compus din 90% apă, dovleacul are un aport energetic comparabil cu cel al unei salate verzi sau andive. În plus, este bogat în vitamine și antioxidanți. Conține în special provitamina A, sau betacaroten, la fel ca și alte legume de culoare portocalie, cum ar fi morcovii, clementinele sau portocalele. Esențială pentru protejarea pielii de soare sau recomandată în timpul efortului fizic, provitamina A este foarte importantă pentru organism. De asemenea, îmbunătățește vederea și întărește sistemul imunitar. Culoarea portocalie a dovleacului se datorează conținutului ridicat de carotenoizi, atât alfa, cât și betacaroteni (10 mg per dovleac). Acești compuși au proprietăți antioxidante care îi fac aliați excelenți în lupta împotriva radicalilor liberi, responsabili de îmbătrânirea celulară.

Aliatul dietei fără sare

Sărac în sodiu, dovleacul este ideal pentru cei care au nevoie să urmeze o dietă fără sare sau care trebuie să reducă sarea din alimentație. Iarna, îți va permite să îți faci plinul de provitamina A, fier, mangan și cupru. Aceste calități nutriționale fac posibilă întărirea sistemului imunitar al organismului și ne pregătesc pentru a trece mai ușor și mai blând peste perioadele reci sau foarte reci.

Potasiul pe care îl conține reglează tensiunea arterială și pH-ul sângelui. Pe lângă acest oligoelement, favorabil digestiei, poți conta pe calciu, fosfor, și magneziu.

Totul este bun în dovleac

Pe lângă pulpa dovleacului, este indicat să folosești și semințele oleaginoase ale acestui fruct. Sunt o sursă bogată de magneziu, acest mineral important pentru organism. Semințele, crude sau prăjite, pot, de asemenea, să îmbunătățească mâncărurile. Acestea din urmă sunt deosebit de bogate în zinc și au proprietăți diuretice. Semințele oleaginoase furnizează acizi grași nesaturați, cum ar fi omega-3, care promovează o bună funcție cardiovasculară. Uleiurile din semințe de dovleac sunt, de asemenea, recomandate în mod deosebit, mai ales celor care vor să prevină problemele cu prostata.

Dovlecii care cântăresc în medie 1,5 kilograme pot fi gătiți în multe feluri. Când este foarte tânăr, poate fi consumat crud sau ras pentru a profita din plin de toate virtuțile sale nutritive (aroma înțepătoare și ușor amară te poate surprinde la început). Datorită pielii sale dure, acest dovleac se va păstra câteva luni dacă este păstrat într-un loc răcoros și uscat (sub 15°C), ferit de lumină.

Reține că floarea de dovleac este, de asemenea, comestibilă și poate fi consumată crudă, în salată, sau gătită și umplută.

Ușor de decojit, dovleacul poate fi și pasat, rumenit în tigaie, gratinat sau preparat în supe, exact ca un cartof. Are avantajul că este natural moale și cremos și astfel poți evita adăugarea smântânii sau a untului pentru a oferi supei o textură catifelată.

Dovleac turcesc, butternut squash, hokkaido, moscat, patison, dovleac plăcintar sau de iarnă, indiferent de soiul lui, acest fruct (căci este un fruct, chiar dacă îl gătim de cele mai multe ori ca pe o legumă!) nu încetează să ne uimească prin gustul lui fin, dulce și delicat. Pregătește-te de sezoanele reci adăugând acest aliment în meniul tău.

Sursa foto: Shutterstock