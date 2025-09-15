Primul fruct certificat în UE pentru sănătatea intestinală

Acest lucru va permite utilizarea pe ambalaje și reclame a unor afirmații, precum „consumul de kiwi contribuie la funcția intestinală normală prin creșterea frecvenței scaunelor”.

Cantitatea recomandată pentru consum

Porția zilnică recomandată este de cel puțin 200 de grame, echivalentul a circa două fructe.

Conform reglementărilor europene, această mențiune este valabilă doar pentru fructele de kiwi proaspete, întregi, curățate și/sau feliate, într-o cantitate minimă de pulpă de 200 de grame.

Mai multe studii științifice au confirmat rolul benefic al kiwi-ului în promovarea unui tranzit intestinal sănătos, iar acum companiile pot folosi texte publicitare, precum „bun pentru regularitatea intestinală” în magazine și supermarketuri.

Obținerea acestei certificări implică un proces riguros, care presupune depunerea unei cereri însoțite de dovezi științifice solide pentru a asigura că mențiunile de sănătate nu induc în eroare consumatorii, reflectând beneficiile alimentului. Această procedură strictă a fost creată pentru a proteja transparența și corectitudinea informațiilor oferite publicului, potrivit longeviymagazine.ro.