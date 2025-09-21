Oboseală și dureri musculare: Ce soluții naturale dau rezultate rapide

Acestea pot avea diverse cauze, de la artrită și suprasolicitare musculară, până la afecțiuni precum gripa sau fibromialgia.

Remedii naturale

Turmeric

Printre cele mai eficiente soluții se numără turmericul, care conține curcumină, un compus cu efecte antiinflamatoare și calmante, util în tratarea durerilor de genunchi, neuropatiei diabetice sau a sciaticii. Eficiența turmericului crește în combinație cu piperul negru.

Terapia cu căldură

Terapia cu căldură este un alt remediu dovedit, ameliorând durerile musculare și lombare prin dilatarea vaselor sanguine și relaxarea articulațiilor rigide.

Gheața

Totodată, aplicarea gheții reduce inflamația și umflăturile cauzate de leziuni, funcționând eficient în cazul tendinitei, bursitei sau întinderilor musculare.

Metode rapide pentru a scăpa de dureri

Pentru combaterea rapidă a durerilor corporale, specialiștii recomandă exerciții ușoare, precum mersul pe jos, înotul sau rotația umerilor, alternarea terapiei cu gheață și căldură sau o baie fierbinte.

În cazul oboselii și slăbiciunii musculare, care pot avea cauze diverse, inclusiv insomnie și boli de inimă,, îngrijirea este esențială. Strategiile recomandate includ exercițiile fizice regulate, somnul, hidratarea, alimentația sănătoasă și metode de gestionare a stresului, cum ar fi meditația sau yoga, potrivit catine.ro.