Piele frumoasă și sănătoasă în sezonul rece: sfaturi de la dermatologi pentru toamnă

Deoarece pielea este expusă continuu factorilor de mediu — vânt, schimbări de temperatură, umiditate scăzută — este important să îi oferi o atenție suplimentară în această perioadă.

1. De ce pielea suferă toamna

Odată cu scăderea temperaturilor și a umidității din aer, pielea își pierde mai rapid apa și uleiurile naturale. Astfel apar uscăciunea, senzația de „strângere”, iritațiile și chiar temperaturile mai reci pot reduce fluxul sanguin la suprafața pielii, ceea ce înseamnă că bariera cutanată devine mai vulnerabilă.

Conform specialiștilor, tranziția de la vară la toamnă implică:

aer mai uscat → pierdere mai mare de apă transepidermică;

schimbări de temperatură (cald/rece) care pot destabiliza pielea sensibilă;

posibile daune acumulate din vara precedentă (expunere solară, soare, vânt) care apar la suprafață acum.

2. Pașii esențiali de adaptare a rutinei de îngrijire

Hidratează în profunzime

Schimbarea sezonului cere trecerea la o cremă hidratantă mai bogată, cu emolienți (uleiuri, ceramide) și humectanți (ex: acid hialuronic) care să rețină apa în piele. Pentru pielea uscată, o cremă consistentă seara și un ser-lejer dimineața pot face diferența.

Continuă protecția solară

Chiar dacă soarele e mai cald decât în vară, razele UV continuă să fie activ. Dermatologii subliniază necesitatea aplicării unui SPF 30+ zilnic. Include zona feței, gâtului și mâinilor.

Citește pe Antena3.ro Surse: ANAF va cere luni sechestru pentru casa în care locuiesc soții Klaus și Carmen Iohannis la Sibiu

Curăță cu blândețe & Exfoliează cu măsură

Întoarcerea la temperaturi mai scăzute înseamnă că pielea este mai sensibilă — evită săpunurile foarte agresive sau exfolierea frecventă. Alege un că cleanser-cremă sau un gel delicat, evită apa foarte fierbinte. Exfolierea poate fi redusă la 1–2 ori/săptămână, pentru a evita uscarea excesivă.

Întărește bariera cutanată

Ingredientele precum niacinamida, ceramidele, butter-urile vegetale (shea, mango) sunt promovate în rutina de toamnă pentru a reface bariera pielii și preveni pierderea de apă.

Ajustează tratamentele cosmetice

Toamna este un moment ideal pentru a rezolva efectele acumulate în vară: hiperpigmentare, pete solare, texture neuniformă. Consultul dermatologic poate ajuta cu proceduri de genul peeling-chimic sau laser, cu expunere solară redusă după.

3. Pași suplimentari recomandati

Umidifică aerul din interior — întrucât aerul de încălzire devine uscat, apar uscăciuni ale pielii și mâncărimi (ex: eczemă xerotică).

Hidratează-te din interior — consumă apă, ceaiuri fără cafeină, alimente bogate în Omega-3 şi antioxidanţi care susţin pielea.

Evită ingredientele agresive — parfumurile puternice, alcoolul în cosmetice, expunerea prelungită la vânt rece sau schimbări bruște de temperatură.

Nu neglija buzele și mâinile — acestea sunt zone vulnerabile în aerul rece/uscat. Folosește balsam pentru buze cu SPF și cremă de mâini nutritivă.

4. Rutina recomandată de seară & dimineaţă

Dimineaţa:

Curăţă ușor pielea (cleansere blânde)

Aplică ser (ex: antioxidant + acid hialuronic)

Cremă hidratantă cu emolienți

SPF 30+

Seara:

Curăță din nou

Aplică tratament dacă ai (ex: vitamina C, retinol ușor)

Cremă nutritivă mai densă

Balsam pentru buze & cremă de mâini

5. Când să consulţi un dermatolog

Dacă pielea ta:

devine foarte uscată, crăpată sau apar fisuri;

are iritaţii persistente, eczeme, roşeaţă în orice sezon;

are pete solare apărute recent, aluniţe schimbate sau leziuni care persistă — este important un control profesional.

Tranziția spre toamnă poate fi delicată pentru pielea ta — însă cu câteva ajustări bine gândite, poți să te asiguri că rămâne hidratată, luminoasă și sănătoasă. Îmbrățișează sezonul cu o rutină adaptată — pielea ta îți va mulțumi!