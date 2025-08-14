Planta cu efecte miraculoase asupra memoriei. Reduce anxietatea și protejează împotriva bolii Alzheimer

Planta aromatică originară din Marea Mediterană, Rosmarinus officinalis, este prețuită în bucătăriile din întreaga lume.

Însă dincolo de farmecul său culinar, rozmarinul obține recunoaștere pentru beneficiile sale impresionante pentru sănătate, în special în ceea ce privește sănătatea creierului, inflamație și funcția imunitară.

Cercetările sugerează că rozmarinul ar putea fi chiar promițător în lupta împotriva bolii Alzheimer, principala cauză a demenței la nivel mondial.

Din punct de vedere istoric, rozmarinul este asociat cu memoria și claritatea mentală. În Grecia și Roma antică, studenții și cercetătorii foloseau rozmarinul în speranța de a-și îmbunătăți concentrarea și memoria.

Știința modernă descoperă că s-ar putea să fi existat adevăr în această privință: într-un studiu, persoanele care au inhalat parfumul de rozmarin au avut performanțe mai bune la testele de memorie, în comparație cu cele dintr-un mediu neparfumat.

Cum acționează rozmarinul asupra creierului

Rozmarinul stimulează circulația sângelui, inclusiv la nivelul creierului, ajutând la furnizarea unei cantități mai mari de oxigen și nutrienți, ceea ce poate îmbunătăți claritatea mentală.

De asemenea, are proprietăți calmante; unele studii sugerează că aroma sa poate reduce anxietatea și îmbunătățește somnul. Stresul mai scăzut poate însemna o mai bună concentrare și o mai bună memorie.

Rozmarinul conține compuși care interacționează cu neurotransmițătorii creierului. Un astfel de compus, 1,8-cineolul, ajută la prevenirea descompunerii acetilcolinei, o substanță chimică a creierului esențială pentru învățare și memorie. Prin conservarea acetilcolinei, rozmarinul poate ajuta la susținerea performanței cognitive, mai ales pe măsură ce îmbătrânim.

Totodată, rozmarinul este plin de antioxidanți, care ajută la protejarea celulelor creierului de daunele cauzate de stresul oxidativ - un factor major în declinul cognitiv.

Rozmarinul este bogat în fitochimicale, compuși vegetali cu efecte de îmbunătățire a sănătății. Unul dintre cele mai puternice este acidul carnosic, un agent antioxidant și antiinflamator care ajută la protejarea celulelor creierului de daune, în special de tipurile de daune legate de boala Alzheimer.

În 2025, cercetătorii au dezvoltat o versiune stabilă a acidului carnosic numită diAcCA. În studii preclinice promițătoare, acest compus a îmbunătățit memoria, a crescut numărul de sinapse (conexiunile dintre celulele creierului) și a redus proteinele dăunătoare legate de Alzheimer, cum ar fi amiloidul-beta și tau.

Este interesant faptul că diAcCA se activează doar în regiunile inflamate ale creierului, ceea ce ar putea minimiza efectele secundare. Până în prezent, studiile efectuate pe șoareci nu prezintă semne de toxicitate și prezintă îmbunătățiri cognitive semnificative, ceea ce crește speranța că urmează studiile pe oameni.

Cercetătorii cred că diAcCA ar putea ajuta la tratarea altor afecțiuni inflamatorii, cum ar fi diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare și boala Parkinson.

Dincolo de sănătatea creierului

Beneficiile rozmarinului s-ar putea extinde mult dincolo de creier. Acesta este folosit în mod tradițional pentru a ușura digestia, a ameliora balonarea și a reduce inflamația.

Compuși, precum acidul rozmarinic și acidul ursolic, sunt cunoscuți pentru efectele lor antiinflamatorii în tot organismul. Rozmarinul poate fi benefic chiar și pentru piele - o recenzie sugerează că poate ajuta la calmarea acneei și a eczemelor, în timp ce acidul carnosic poate oferi beneficii anti-îmbătrânire prin protejarea pielii de daunele solare.

Uleiul de rozmarin are proprietăți antimicrobiene, promițând să fie în conservarea alimentelor și în potențiale aplicații farmaceutice prin inhibarea creșterii bacteriilor și fungilor.

Riscuri pentru sănătate

Pentru majoritatea oamenilor, rozmarinul este sigur atunci când este utilizat în alimente, ceaiuri sau aromaterapie. Dar dozele concentrate sau extractele pot prezenta riscuri. Consumul de cantități mari poate provoca vărsături sau, în cazuri rare, convulsii - în special la persoanele cu epilepsie.

Există, de asemenea, un risc teoretic ca rozmarinul să stimuleze contracțiile uterine, așa că femeile însărcinate ar trebui să evite dozele mari. Deoarece rozmarinul poate interacționa cu unele medicamente - cum ar fi anticoagulantele – cel mai bine este să consulți un medic înainte de a lua cantități mari sub formă de suplimente, potrivit independent.uk.