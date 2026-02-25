Procesul ascuns care îmbătrânește pielea: Cum să încetinești efectele glicării?

Fenomenul implică legarea zahărului din sânge de proteinele și grăsimile din organism, formând produși finali de glicare avansată (AGEs). Aceștia afectează colagenul și elastina, proteine responsabile pentru fermitatea și elasticitatea pielii, accelerând astfel îmbătrânirea cutanatăm potrivit longevitymagazine.ro.

Ce este glicarea?

Glicarea reprezintă un proces biochimic prin care zaharurile se leagă spontan de proteine sau lipide, fără intervenția enzimelor. În timp, această reacție produce AGEs, care se acumulează în special în proteinele cu durată lungă de viață, cum este colagenul, determinând modificări structurale și afectând funcționarea normală a pielii.

La nivel cutanat, glicarea poate duce la:

rigiditate crescută;

pierderea elasticității;

apariția ridurilor;

degradarea barierei cutanate.

Cum accelerează glicarea îmbătrânirea pielii?

Pe măsură ce AGEs se acumulează, efectele devin vizibile:

Apariția ridurilor și liniilor fine – Fibrele de colagen și elastină rigidizate reduc capacitatea pielii de a reveni la forma inițială, afectând în special zonele expresive, cum ar fi ochii și gura.

Pierderea elasticității – Elastina deteriorată determină lăsarea pielii, mai ales la nivelul obrajilor și liniei mandibulare.

Fragilitate crescută – Pielea devine mai sensibilă la poluare, radiații UV și alți factori externi, favorizând iritațiile și uscăciunea.

Ten tern și pete pigmentare – Încetinirea regenerării celulare și acumularea proteinelor deteriorate duc la un aspect lipsit de luminozitate.

Hidratare redusă – Capacitatea pielii de a reține apa scade, accentuând liniile fine.

Vindecare mai lentă – Procesele naturale de reparare sunt încetinite, favorizând cicatrici persistente și recuperare dificilă după leziuni.

Este reversibilă glicarea?

Reversarea completă a glicării este dificilă dar efectele sale pot fi diminuate prin strategii inteligente de prevenție și îngrijire.

Alimentație bogată în antioxidanți – fructe, legume, nuci și semințe ajută la combaterea stresului oxidativ.

Reducerea zahărului și a alimentelor procesate – controlul glicemiei limitează formarea AGEs.

Produse topice anti-glicare – vitamina C, retinoizi, niacinamidă, carnosină sau aminoguanidină.

Mișcare regulată – susține circulația și metabolismul glucozei.

Suplimente specifice – acid alfa-lipoic și benfotiamina pot reduce glicarea.

Proceduri dermatologice – laserul și terapiile cu lumină stimulează producția de colagen și îmbunătățesc textura pielii.

Concluzie

Glicarea este unul dintre mecanismele-cheie ale îmbătrânirii biologice, mai ales în contextul nivelurilor crescute de zahăr din sânge. Deși nu poate fi oprită complet, înțelegerea modului în care afectează colagenul și elastina permite adoptarea unor strategii eficiente de prevenție. Prin alimentație echilibrată, îngrijire corectă și intervenții țintite, se poate încetini procesul de îmbătrânire cutanată și menține un ten mai ferm, luminos și sănătos pe termen lung.