Remedii simple pentru a calma grețurile matinale în timpul sarcinii

Deși denumirea sugerează apariția grețurilor doar dimineața, acestea se pot manifesta oricând pe parcursul zilei și variază de la o femeie la alta.

Care sunt simptomele

Simptomele debutează de regulă în jurul săptămânii a 6-a de sarcină, fiind legate de creșterea nivelului hormonului hCG. Intensitatea lor atinge apogeul între săptămânile 8 și 12, după care, în majoritatea cazurilor, grețurile se ameliorează treptat, dispărând în trimestrul al doilea.

Totuși, aproximativ 20% dintre gravide pot resimți grețuri și în trimestrele următoare, de intensitate mai mică.

În cazuri severe, când apar vărsături frecvente, deshidratare și pierdere în greutate, este vorba despre hyperemesis gravidarum, o afecțiune care necesită asistență medicală specializată.

Remedii naturale

Pentru atenuarea grețurilor matinale, specialiștii recomandă mesele mici și dese, evitarea alimentelor greu digerabile și a mirosurilor puternice, consumul de ghimbir, hidratarea corectă și odihna adecvată, potrivit a1.ro.

Uneori, medicii pot prescrie suplimente de vitamina B6 sau alte tratamente sigure în sarcină.

Grețurile matinale sunt parte din adaptarea organismului la sarcină și, în pofida disconfortului pe care îl provoacă, reprezintă un semn al schimbărilor hormonale normale. Consultul medical este recomandat în cazul simptomelor persistente sau severe pentru a asigura sănătatea mamei și a copilului.