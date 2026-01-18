Rețeta magică pentru menținerea părului sănătos: Soluția care îi redă strălucirea

Această rețetă include doar două ingrediente naturale, extrem de uzuale, respectiv laptele și mierea.

Beneficiile mierii și laptelui

Mierea este bogată în proteine, vitamine și antioxidanți, atrage umiditatea, întărește părul fragil și îi redă strălucirea.

Laptele completează cu grăsimi hrănitoare, calmând măncărimile scalpului și îmbunătățind textura firului de păr, ideal mai ales pentru păr creț sau deteriorat. Utilizată de mii de ani în remedii tradiționale, această combinație înmoaie firele și le face mai ușor de gestionat.

Cum să prepari masca de păr

Amestecă 1/2 cană cu lapte călduț (de vacă, migdale sau cocos) cu 1-2 linguri cu miere și, opțional, ulei de cocos sau lavandă.

Aplică pe părul umed, de la rădăcini la vârfuri, lasă 15-30 minute, apoi clătește cu apă caldă, potrivit dcmedical.ro.

Rețeta poate fi aplicată săptămânal, prin adoptarea unui tratament accesibil și eficient acasă.