x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Rețeta magică pentru menținerea părului sănătos: Soluția care îi redă strălucirea

Rețeta magică pentru menținerea părului sănătos: Soluția care îi redă strălucirea

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   06:40
Rețeta magică pentru menținerea părului sănătos: Soluția care îi redă strălucirea
Sursa foto: shutterstock/Poți prepara acasă o mască de păr din două ingrediente naturale.

O mască de păr îl repară de la rădăcină, ajutând la revitalizarea acestuia prin hidratarea scalpului uscat și reducerea ruperii firelor.

Această rețetă include doar două ingrediente naturale, extrem de uzuale, respectiv laptele și mierea. 

Beneficiile mierii și laptelui

Mierea este bogată în proteine, vitamine și antioxidanți, atrage umiditatea, întărește părul fragil și îi redă strălucirea.

Laptele completează cu grăsimi hrănitoare, calmând măncărimile scalpului și îmbunătățind textura firului de păr, ideal mai ales pentru păr creț sau deteriorat. Utilizată de mii de ani în remedii tradiționale, această combinație înmoaie firele și le face mai ușor de gestionat.

Cum să prepari masca  de păr

Amestecă 1/2 cană cu lapte călduț (de vacă, migdale sau cocos) cu 1-2 linguri cu miere și, opțional, ulei de cocos sau lavandă.

Aplică pe părul umed, de la rădăcini la vârfuri, lasă 15-30 minute, apoi clătește cu apă caldă, potrivit dcmedical.ro.

Rețeta poate fi aplicată săptămânal, prin adoptarea unui tratament accesibil și eficient acasă.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: parul retete
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri