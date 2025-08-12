Secretul natural pentru o digestie ușoară și siluetă de invidiat

Pentru cei care doresc să slăbească câteva kilograme fără probleme medicale severe, o soluție naturală și accesibilă este infuzia de mentă consumată după fiecare masă principală.

Beneficiile ceaiului de mentă

Menta este recunoscută pentru proprietățile sale antiinflamatoare și capacitatea de a susține un tranzit digestiv sănătos. Aceasta ajută la prevenirea balonării, reglează aciditatea gastrică și reduce retenția de lichide, aspecte care pot contribui la senzația de disconfort abdominal și la acumularea în exces a kilogramelor.

În plus, efectul sățios al mentei poate diminua tentația de a ronțăi între mese, un obicei care adesea sabotează eforturile de a slăbi.

Specialiștii recomandă consumul a trei căni de ceai de mentă pe zi, imediat după masă, pentru a sprijini funcțiile digestive și pentru a ajuta la menținerea unui abdomen plat.

Pe lângă aceste beneficii, menta relaxează musculatura și poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, favorizând o stare generală de bine.

În timpul serii, infuzia se dovedește utilă și pentru o odihnă mai bună, prin efectul său calmant.

Cum să prepari ceai de mentă

Pentru preparare, sunt necesare patru frunze proaspete de mentă pentru o cană de apă fierbinte. Apa se oprește de pe foc la punctul de fierbere, se adaugă frunzele și se lasă la infuzat cinci minute înainte de a fi strecurată și consumată călduță. Ceaiul poate fi aromatizat cu puțină miere, pentru cei care preferă un gust mai dulce, potrivit dcnews.ro.