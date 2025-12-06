Secretele avocado: Beneficii surprinzătoare pentru sănătate și frumusețe

Cea mai populară varietate este Hass, cunoscută și sub numele de „avocado pară”.

Proprietățile avocado

Bogat în fibre, vitamine și grăsimi mononesaturate sănătoase, avocado este considerat un superaliment.

7 grame de fibre per fruct , respectiv 27% din necesarul zilnic recomandat.

20% din necesarul zilnic de folat, esențial pentru sănătatea celulară.

Conține mai mult potasiu decât banana, important pentru sănătatea cardiovasculară.

77% din caloriile fructului provin din grăsimi, mononesaturate, benefice pentru inimă și creier.

Beneficii pentru sănătate

Avocado ajută la sănătatea cardiovasculară, susține sistemul imunitar, are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante.

Se poate aplica pe piele sub formă de mască deoarece ajută la hidratare.

Uleiul de avocado poate accelera vindecarea rănilor minore.

Extractul de avocado este folosit și în cosmetică datorită proprietăților antioxidante.

Cum se prepară

Avocado este extrem de versatil: se consumă în toasturi, salate, guacamole, sushi sau deserturi.

Pentru păstrarea gustului și calității fructului se alege avocado copt după culoarea și textura cojii, metoda de coacere naturală în pungă cu banană și prevenirea oxidării prin acoperirea pastei de avocado (guacamole) cu apă sau suc de lămâie, potrivit a1.ro.