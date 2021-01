(P) Sicuroslim - cele mai bune retete si diete la indemana tuturor

Aproape că nu există vreo reprezentantă a sexului frumos care să nu își dorească să fie cu 5 cm mai înaltă și măcar 5 kg mai slabă. Dacă la înălțime nu prea au ce face, cu kilogramele în plus este dusă o luptă continuă. De fapt, cuvântul ”dietă” este foarte des folosit de doamnele sau domnișoarele care caută să ajungă la silueta perfectă. De aceea apelează la Sicuroslim - cele mai bune retete si diete pe care le poți folosi și tu!



Iată câteva diete la îndemână care te vor ajuta sa ai silueta mult dorită.

Dieta cu sucuri

Atunci când auzi prima dată numele acestei diete, te gândești cu siguranță că este vorba despre una dintre cele mai dificile, deoarece implică multă foame. De fapt, după cum ne spun specialiștii în nutriție, lucrurile nu stau chiar așa, fiind vorba mai mult despre o cură de detoxifiere, care te ajută să scapi de kilogramele în plus. În cadrul acestei diete se servesc 6 ”mese” zilnic: patru sucuri, o salată la prânz și o supă seara. Pentru că avem de a face cu un regim alimentar în care se consumă doar fructe și legume, putem afirma că avem una dintre cele mai bune rețete și diete. Un mic sfat: nu exagera cu ea!

Dieta japoneză

Seamănă destul de mult cu dieta cu sucuri, doar că este permis și consumul de pește. Evident, cu moderație. Cei care au încercat-o sunt de părere că avem de-a face cu una dintre cele mai bune rețete și diete, deoarece se pot pierde până la 3 kilograme în doar trei zile. Sună mai mult decât bine, nu-i așa?

Dieta cu iaurt

Este preferata multor vedete de peste Ocean, care au recunoscut că au apelat la ea pentru a scăpa ușor și fără înfometare de kilogramele în plus. După ce am analizat un pic, am ajuns la concluzia că este și destul de ieftină, și tot ce trebuie să faci este ca mesele zilnice să fie însoțite automat de o porție de iaurt. Pentru o mai mare eficiență, consumă iaurt alături de salate, orez sau chiar cartofi copți. Simplu și delicios!

Volumetrics

Este preferata multora, fiind printre cele mai bune rețete și diete, având avantajul că nu este nevoie să scoți bani mulți din buzunar pentru a-i urma regulile. Este accesibilă, și în plus, se pare că te ajută să slăbești rapid și eficient. Dacă însă fructele și legumele nu sunt chiar pe placul tău, această dietă nu este însă pentru tine, pentru că va trebui să le consumi destul de des.

Dieta Mayo

Se pare că avem de a face cu un regim alimentar cu ajutorul căruia slăbești ușor și eficient. Multe dintre persoanele care au încercat Mayo susțin că este pe primele locuri într-un clasament al celor mai bune rețete și diete, deoarece în doar două săptămâni reușești să slăbești chiar și 5 kilograme. În plus, nu este una foarte restrictivă, deoarece avem de a face cu fructe, legume, cereale și chiar carne slabă. Și, cine știe, poate este cea care te va ajuta și pe tine să ajungi în sfârșit la numărul de kilograme pe care ți-l dorești.

Slăbește cu mere!

Merele sunt fructele tale preferate, și ai mânca zilnic măcar două-trei? Atunci cu siguranță vei adora ”dieta cu mere”. La prima vedere, pare un regim destul de restrictiv, și puține sunt persoanele care s-ar încumeta să îl urmeze. Pentru a reuși să obții acea siluetă de vis trebuie să consumi cât mai multe mere în fiecare zi, la care să mai suplimentezi și cu o brânză sărată în grăsimi, o carne slabă de pui, curcan sau chiar pește, și nu uita că trebuie să bei cât mai multă apă. De fapt, avem de a face nu atât cu un regim de slăbit, ci și cu o excelentă metodă de a mai ajuta organismul să mai scape puțin din toxinele acumulate. La final, rezultatul obținut va fi unul pe placul tău, cu siguranță! Și totul cu ajutorul banalelor mere!

Dieta abdomenului cu pătrățele

Și tu îți dorești un abdomen perfect, cu pătrățele, cum se spune, dar aproape că te-ai resemnat la gândul că această dorință nu ți se va împlini niciodată! Ei bine, avem pentru tine una dintre cele mai bune rețete și diete, una care să te facă să îți vezi visul cu ochii. După cum îi spune și numele, dacă îi respecți principiile și mai adaugi și câteva exerciții fizice pentru abdomen, după șase săptămâni vei observa diferențele. În bine, desigur! Cât despre alimente permise, avem din nou fructe și legume, cereale integrale și oleaginoase.

Accelerează-ți metabolismul!

Te plângi mereu de faptul că ai un metabolism leneș, care face ca eforturile tale cu restricțiile alimentare să nu fie chiar atât de eficiente ca în cazul altor persoane? Atunci fă ceva pentru a-ți accelera metabolismul, iar cu ajutorul unei diete pe bază de fructe și legume proaspete vei reuși acest lucru. În plus, este un regim accesibil din punctul de vedere al cheltuielilor, dar te scapă și de multe toxine, ajuntându-te să scapi și de jenantele, dar presantele probleme date de constipație.

Dieta de post

În doar șapte zile vei scăpa de 3 kilograme, susțin cei care au pus la punct această dietă. Evident, se recomandă consumul doar de alimente vegetale, așa că poți profita de perioadele de post de peste an pentru a încerca acest regim.

Acestea au fost recomandările noastre privind cele mai bune rețete și diete, dar și cele mai ieftine. Tu pe care ai fi tentată să o încerci?