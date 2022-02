Stopează căderea părului cu ajutorul medicamentelor antiandrogenice

Utilizarea medicamentelor antiandrogenice sintetice pentru blocarea DHT

DHT sau Dihidrotestosteron reprezintă o formă activă de testosteron. 10% din cantitatea de testosteron este convertită în DHT prin intermediul enzimei 5-alfa reductază. DHT intră în fluxul sangvin, ajungând într-un final la nivelul scalpului. Aici odată atașați de foliculii de păr, începe să-i deterioreze, micșorându-i, fenomen ce va duce la căderea părului.

Pentru a preveni formarea DHT, s-au dezvoltat medicamentele antiandrogenice. Acestea blochează o mare parte din activitatea enzimei 5-alfa reductază, reducând concersia testosteronului în DHT. Administrarea unor cantități de finasteride potrivite, dozate de medicul specialist estetician, reprezintă o nouă modalitate pentru a trata căderea părului. Pe lângă finasteride, medicii mai pot recomanda și Minoxidil sau Dutasteride.

Medicamentele antiandrogenice funcționează doar atunci când sunt folosite pe termen îndelungat, fiind necesare cel puțin 6 luni de tratament pentru a se vedea primele efecte. Acestea vor stopa căderea părului complet, iar în multe dintre cazuri, se va observa o creștere vizibilă a acestuia.

Folosirea tratamentelor naturale pentru căderea părului

Medicamentele antiandrogenice sintetice pot fi folosite doar dacă sunt eliberate pe rețete medicale de către medicii specialiști. Există însă magazine specializate ce comercializează suplimente naturale antiandrogine, multe dintre ele cu efecte benefice asupra părului.

Administrarea unor suplimente saw palmetto naturale, alături de suplimente cu vitamine, vor ajuta de asemenea la stoparea căderii părului, facilitând în același timp creșterea de noi fire de păr.

Saw Palmetto este un blocant DHT natural, bogat în acizi grași și fitosteroli. Poate bloca enzima 5-alfa reductază, cât și receptorii androgeni regăsiți pe foliculii de păr de care se leagă DHT. Se regăsește atât sub formă de tablete, cât și ca substanță în șampoane sau alte produse pentru îngrijirea părului.

Alături de Saw Palmetto, utilizarea vitaminelor A, B, C și E, vor avea efecte benefice asupra părului. Vitamina A va ajuta producția de sebum, vitamina B ajută organismul să asimileze mai bine hemoglobina pentru oxigenarea scalpului, vitamina C asigură producția de colagen, iar vitamina E îmbunătățește circulația sângelui spre scalp.

Administrarea medicamentelor andiandrogenice sintetice și naturale, alături de un complex de vitamine, o dietă echilibrată și bogată în proteine, pe termen lung, pot reduce căderea părului și pot ajuta întărirea și stimularea foliculilor de păr pentru o creștere sănătoasă și puternică.

