Superalimentul pentru sănătatea intestinelor: Beneficiile neștiute ale cojii de portocală

Însă este important ca aceasta să provină din surs organice pentru că altfel conține substanțe extrem de nocive pentru organism.

Beneficiile cojii de portocală

Coaja de portocală conține fibre, polifenoli și flavonoide, printre care și pectină, o fibră solubilă care favorizează tranzitul intestinal, combate constipația, stabilizează glicemia, reduce colesterolul și tensiunea arterială, și hrănește bacteriile benefice din intestin.

Pe lângă aceste beneficii digestive, coaja de portocală are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, întărind bariera intestinală și prevenind sindromul de intestin iritabil. Fibrele și flavonoidele din coajă stimulează creșterea microorganismelor benefice și inhibă bacteriile dăunătoare, susținând astfel echilibrul microbiomului intestinal, potrivit longevitymagazine.ro.

Pentru a beneficia de aceste efecte, este important ca portocalele să fie organice și bine spălate, evitând pesticidele care pot rămâne pe coajă.

Cum să o consumi

Coaja poate fi consumată rasă în prăjituri, sosuri, smoothie-uri, felii în băuturi calde sau confiată, dulceață.

În concluzie, includerea cojii de portocală în alimentație poate susține digestia, imunitatea și starea generală de sănătate, fiind un aliment valoros, adesea nevalorificat.