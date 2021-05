Trucuri pentru un ten sănătos în timpul verii

Oricât de mult am iubi vara, trebuie să recunoaștem că sunt și o serie de incoveniente, mai ales atunci când vorbim de felul în care se simte tenul nostru în acest sezon.

Căldura, soarele puternic, transpirația abundentă sunt factori care își pot pune grav amprenta asupra calității tenului. Pentru a combate efectele dăunătoare asupra tenului, odată cu venirea verii schimbă-ți și rutina de îngrijire.

Hidratarea și protecția solară rămân vitale pentru un ten cât se poate de sănătos, iar ingredientele naturale ar trebui să se regasească din plin pe eticheta produselor de îngrijire a tenului pe care vrei să le foloseșți în perioada verii. Ingredientele BIO nu doar ajută pielea să își păstreze suplețea și sănătatea, însă nu încarcă foarte mult tenul, un aspect esențial în zilele caniculare.

În cele ce urmează poți descoperi cum să îți ajustezi rutina de îngrijire în sezonul cald, pentru a te putea bucura din plin de o vară fără probleme.

Hidratează-ți tenul în profunzime

Probabil că ai auzit de multe ori că este nevoie să te hidratezi pe interior, adică să consumi cât mai multe lichide, pentru că acest lucru se va reflecta și la nivelul feței. Însă, studiile au arătat că, deși hidratarea la interior este esențială pentru o stare de sănătate excelentă, uneori nu este suficientă și pentru un ten 100% hidratat. Atunci este cazul să îți ajuți tenul cu creme hidratante pe bază de ingrediente naturale care vin să completeze această rutină de îngrijire. Uleiul de măsline, uleiul de argan, mușețelul și acidul hialuronic sunt doar câteva ingrediente naturale care ajută la hidratarea în profunzime a pielii. Alege, produse bio pentru îngrijire ten și pielea ta își va recăpăta luminozitatea și sănătatea.

Curățarea tenului, o etapă esențială din rutina de îngrijire

Vara este nevoie să îți speli fața mult mai des pentru a îndepărta excesul de transpirație. Însă tot acum este important să alegi și produse de curățarea a tenului cât mai eficiente și pe cât se poate pe bază de ingrediente naturale. Indiferent cât de obosită ești la final de zi, nu sări peste această etapă esențială din rutina de îngrijire. Cremele cu protecție solară pe care le aplici peste zi, machiajul și transpirația ajung să blocheze porii. Sunt multe produse de demachiere pe baza de ingrediente naturale care curăță tenul și deblocheză porii.

Nu ieși din casă fără protecție solară

Expunerea în exces la soare este una dintre principalele cauze ale apariției ridurilor, dar acest lucru nu înseamnă că nu ar mai trebui să ieși deloc din casă cât timp este soare afară. În loc să îți petreci vara în interior sau ascunsă tot timpul sub o umbrelă, folosește produsele adecvate care protejează tenul de razele nocive ale soarelui. Alege crtme cu protecție solară pe bază de ingrediente naturale și ține cont de câteva reguli: aplică cremă cu protecție înainte de a ieși afară, nu înlocui crema de protecție cu make up chiar dacă are SPF, folosește o cremă cu protecție solară care te ajută și în alte probleme, cum sunt inflamațiile.