Usturoiul, un ingredient simplu cu impact major asupra sănătății

Sănătatea cardiovasculară

Consumat în mod regulat și moderat, usturoiul poate susține sănătatea cardiovasculară, contribuind la scăderea tensiunii arteriale și a nivelului colesterolului total. Prin efectele sale vasodilatatoareîe, usturoiul previne formarea cheagurilor de sânge, fiind recomandat în dietele persoanelor cu risc cardiac ridicat.

Antifungic și antimicrobian

Pe lângă beneficiile cardiovasculare, usturoiul are proprietăți antifungice și antimicrobiene dovedite, fiind folosit de secole ca remediu natural împotriva infecțiilor respiratorii, paraziților intestinali și virozelor. Compușii săi activi stimulează sistemul imunitar, ajutând organismul să lupte eficient împotriva bacteriilor și virusurilor. În plus, antioxidanții și compușii cu sulf reduc inflamația cronică și încetinesc procesul de îmbătrânire celulară.

Sănătatea oaselor

Usturoiul este bogat în vitamine și minerale esențiale, precum vitamina C, vitamine din complexul B, mangan, seleniu și calciu, care sprijină metabolismul și sănătatea oaselor.

Digestie

De asemenea, poate regla glicemia și îmbunătăți digestia, stimulând secreția sucurilor gastrice și reducând balonarea. Consumat crud sau ușor gătit, în salate sau sosuri, usturoiul adaugă savoare și vitalitate preparatelor.

Când să consumi usturoi

Momentul optim pentru consumul usturoiului este dimineața, pe stomacul gol, când alicina se activează cel mai bine, sporind efectele antimicrobiene și antiinflamatoare. Persoanele cu stomac sensibil trebuie să îl combine cu alimente pentru a evita disconfortul gastric.

Pe timpul zilei, usturoiul poate fi consumat în diverse feluri, iar în perioadele de răceală sprijină sistemul imunitar dacă este consumat zilnic, crud sau lăsat să stea câteva minute înainte de a fi adăugat în mâncare.

Usturoiul poate fi mai greu digerat seara și poate cauza disconfort din cauza mirosului persistent, fiind recomandat să fie evitat în această perioadă. De asemenea, persoanele care iau anticoagulante sau suferă de afecțiuni digestive trebuie să consulte medicul înainte de a consuma usturoi zilnic.

Nu există o doză oficială recomandată, însă majoritatea studiilor arată că 1-2 căței pe zi aduc beneficii. Sub formă de supliment, doze de până la 3.600 mg de extract de usturoi pot fi eficiente, cu condiția consultării medicului, mai ales dacă iei medicamente.

Pentru a evita efectele secundare digestive, consumul de usturoi gătit poate fi o alternativă benefică, potrivit a1.ro.