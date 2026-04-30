Vești bune pentru iubitorii de cafea: Efectele surprinzătoare asupra creierului și microbiomului intestinal, chiar și fără cofeină

Un studiu realizat de APC Microbiome Ireland, în colaborare cu University College Cork, publicată în Nature Communications, evidențiază legătura dintre consumul de cafea și axa intestin-creier, un sistem complex de comunicare bidirecțională între tractul digestiv și creier.

„Cafeaua este mai mult decât cofeină. Este un factor alimentar complex care interacționează cu microbii intestinali, metabolismul și chiar cu bunăstarea emoțională”, a explicat John Cryan, coordonatorul studiului.

Cum a fost realizat studiul

La cercetare au participat 62 de persoane, împărțite în consumatori și neconsumatori de cafea. Ulterior, participanții care consumau regulat cafea au trecut printr-o perioadă de abstinență de 14 zile, urmată de reintroducerea băuturii în dietă — fie în variantă cu cofeină, fie decofeinizată — timp de trei săptămâni.

Pe parcurs, cercetătorii au analizat o serie de indicatori, inclusiv:

starea de spirit și nivelul de stres

funcțiile cognitive

calitatea somnului

compoziția microbiomului intestinal

Efecte asupra stării de spirit și memoriei

Rezultatele au arătat că reluarea consumului de cafea a fost asociată cu îmbunătățiri semnificative ale stării de spirit. Participanții au raportat niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate, indiferent dacă au consumat cafea cu cofeină sau decofeinizată.

În același timp, au fost observate diferențe specifice:

cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății și creșterea vigilenței

cafeaua decofeinizată a fost corelată cu îmbunătățiri ale memoriei, învățării și somnului

Impact asupra microbiomului intestinal

Studiul a evidențiat și modificări la nivelul microbiotei intestinale. Cercetătorii au identificat nouă metaboliți asociați consumului de cafea, inclusiv compuși precum cofeina și anumiți acizi fenolici, care sunt legați de funcțiile cognitive și de sănătatea metabolică.

De asemenea, în cazul consumatorilor de cafea au fost identificate niveluri mai ridicate ale unor bacterii asociate cu beneficii pentru sănătate, ceea ce sugerează un rol important al cafelei în echilibrul microbiomului.

Cofeină sau nu? Beneficii complementare

Un aspect important al studiului este faptul că ambele tipuri de cafea au generat beneficii, sugerând că efectele nu sunt datorate exclusiv cofeinei. Potrivit cercetătorilor, rezultatele reflectă o combinație de factori biologici, metabolici și chiar psihologici, legați de obiceiurile zilnice.

Totuși, doar cafeaua cu cofeină a fost asociată în mod clar cu reducerea anxietății, ceea ce indică un rol specific al acestui compus.

Limitări și perspective

Autorii atrag atenția că studiul a fost realizat pe un eșantion relativ mic și s-a concentrat exclusiv pe cafea instant, ceea ce poate influența rezultatele. În plus, nu au fost analizate diferențele legate de tipurile de cafea sau metodele de preparare.

Cu toate acestea, cercetarea aduce noi perspective asupra relației dintre dietă, microbiom și sănătatea mintală, sugerând că una dintre cele mai consumate băuturi din lume ar putea avea beneficii mai complexe decât se credea anterior, notează medicalnewstoday.com.