Legătura dintre alimentele ultraprocesate și boli 

Însă mereu când afirmăm ceva trebuie să avem dovezi științifice în spate. Cum adică nu sunt sănătoase alimentele ultraprocesate? Ce spun studiile? Care sunt efectele nocive?

Dieta deficitară este corelată cu boala prin două mecanisme principale: când mâncăm prea mult, excesul se depune sub formă de masă adipoasă, care crește, în timp, riscurile pentru bolile principale (cronice, inclusiv cancere). Invers, dacă mâncăm prea puțin, devenim subnutriți și subponderali, cu riscuri elevate pentru numeroase boli. Normoponderalitatea se traduce într-un indice de masă corporală situat între 19 și 25. Ce e peste 25 se numește supraponderalitate, iar ce e sub 19 se numește subponderalitate. Reținem că ambele au riscuri crescute de boală, explică medicul.

Când vorbim de dietă, nu e deloc întâmplător că americanii au un dezastru (standard american diet - SAD e considerată cea mai proastă dietă din lume) și tot ei devin campioni la obezitate, indiferent de vârstă. Predicțiile OMS sunt sumbre - obezitatea va deveni tot mai prezentă în anii viitori peste tot în lume. Pe lângă faptul că se consumă multe calorii, în principal goale (exemplu zahăr), dincolo de necesarul zilnic, iar sedentarismul vine la pachet cu acest surplus de calorii, mai există o problemă: multe alimente sunt superprocesate și stau pe toate rafturile magazinelor. Au etichete frumos colorate, cu scrisuri ademenitoare, cu oferte, cu prețuri atractive.

Umplem frigiderul și cămara

Nu ne-am obișnuit să verificăm etichetele, ci cumpărăm haotic, umplând frigiderul și cămara. Mulți vânează promoții, alții se simt bine având multe alimente în casă, în antiteză cu vremurile în care nu prea se găsea nimic. Explicațiile sunt multe.

O dietă optimă înseamnă moderație și fugă de tot ce e ultraprocesat. Un studiu publicat în The British Medical Journal arată risc crescut de cancer colorectal la cei care au consumat alimente procesate intens. Un alt studiu arată, la consumul alimentelor ultraprocesate, risc crescut de boli de inimă și mortalitate ridicată în această categorie de populație.

Riscuri cardiovasculare, neurologice, de diabet zaharat

Prin alimente ultraprocesate înțelegem tot ce are zahăr în exces, prezervanți, siropuri, înlocuitori de zahăr, aditivi, coloranți, produsele bogate în proteine etc. Vedem din start că aici ar intra băuturile dulci cu zahăr sau înlocuitori, mezelurile, produsele destinate sportivilor, dulciurile etc.

Reținem că, pentru sănătatea noastră, e bine să ne ferim de astfel de produse sau să le consumăm rar. Sunt multe dovezi în literatura de specialitate despre riscurile cardiovasculare, neurologice, de diabet zaharat pe care aceste alimente le dau. Mai mult, ele conduc și la perturbarea florei intestinale, un domeniu despre care se va vorbi tot mai intens.

E bine să învățăm să ne alimentăm corect. Jurnalul și doctorul Vasi Rădulescu vă vor oferi în curând cartea „Dieta Perfectă”, un ajutor uriaș pentru oricine vrea să aibă o viață sănătoasă.

Cercuri vicioase, care se potențează reciproc

Mezelurile și carnea roșie cresc riscul de cancer colorectal. O dietă săracă în fibre e și ea corelată cu acest risc. Perturbarea microflorei intestinale poate duce la afecțiuni cardiovasculare. Consumul de zahăr în exces va duce la boli metabolice, ulterior la afecțiuni cardiovasculare. Iată cum există mai multe cercuri vicioase care se potențează reciproc. În primul studiu, riscul de cancer colorectal a fost cu 29% mai mare la cei care au consumat multe alimente procesate versus cei care au consumat cele mai puține.