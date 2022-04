Legătura dintre creier și Divinitate

În acest episod, neurochirurgul abordează legătura dintre om și Divinitate.

„De ce credeți că toți sfinții aceia din biserici au pictată o aureolă în jurul capului, și nu al mâinilor sau al picioarelor? Encefalul nostru are un câmp electromagnetic care este dovedit. Care, în plus, este atât de puternic, încât, dacă s-ar pune electrozi, acesta ar putea ține aprins un bec. Or, despre acest câmp magnetic s-a spus că este legătura noastră cu Divinitatea, că este interfața dintre lumea noastră și cea spirituală. Neurologii lucrează adesea cu un aparat numit RMN funcțional, care e capabil să arate cantitatea de hidrogen și de apă din creier și, în funcție de asta, să evidențieze structurile și densitățile creierului. Ei bine, acest aparat a demonstrat că la măicuțele care se roagă în timpul testării, la persoanele super credincioase, anumiți centri din creier se aprind, devin foarte activi. Mai mult, sunt voci în știință care vorbesc de un centru al credinței în mijlocul creierului. E vorba de un anumit nucleu de profunzime, extrem de sensibil la marile emoții posibile, despre care s-a constatat că este foarte activ și în trăirile religioase”, a declarat Vlad Ciurea.

Forțele cerebrale se mobilizează în scopul învingerii bolii

„Este deja un lucru dovedit că, atunci când crezi într-un medicament, un doctor, un cuvânt, o formă de divinitate, forțele cerebrale se mobilizează altfel în scopul învingerii bolii. La o mobilizare mentală, la a atinge o stare de meditație mentală. Elimini orice zgomot din jurul tău, telefoane, televizoare, forfotă, și te mobilizezi cu tot creierul pe care îl ai. Îți definești clar niște scopuri, cum e cel de a te vindeca, pe care apoi le repeți ca pe o rugăciune. Aceste rugăciuni repetate duc la o meditație, care e favorabilă creierului și învingerii bolii. Nu avem nicio certitudine în ce privește existența unei Divinități. Dar lumea biologică e prea bine organizată ca să nu bănuim că există ceva în spatele acestei perfecțiuni. Și, văzând, ca medic, efectele extraordinare pe care credința le are asupra organismului uman, nu pot decât să spun că e mai bine să credem”, a spus Vlad Ciurea, care a dezvăluit în Formula As și cum se desfășoară operațiile pe care le conduce: „Când operez, se încuie ușile, se închid toate telefoanele, se sting toate luminile în sală în afară de lumina de la microscop. Se discută numai despre operație, nu vorbim de fotbal și nu ascultăm muzică. Atunci când operez, sunt ca în transă, nu simt nici oboseala. E o concentrare totală. Și da, înainte să intru acolo, îmi fac cruce și trimit un gând spre Dumnezeu. Experiența ca medic mi-a arătat că nu totul depinde de noi”.

Ce este aureola?

Toţi sfinţii sunt reprezentaţi în icoane ca purtători ai unei aure în jurul capetelor. Acesta reprezintă - în fapt - câmpul de lumină sau câmpul de energie prin care sfântul continuă să lucreze pentru oameni şi după moartea fizică. Este semnul recunoaşterii vieţii de după moartea corpului fizic şi al puterii sfântului de a mijloci legătura dintre omul care se roagă şi Dumnezeu. Câmpul de lumină rămâne viu, conştient, capabil de comuniune, dar şi de comunicare, deopotrivă, cu omul care se roagă, cât şi cu Dumnezeu. Între om şi Dumnezeu se află sfântul şi aceasta este misiunea lui. Când ne rugăm unui sfânt cu toată inima, când intrăm în biserică animaţi de speranţă, de credinţă, de răbdare, de înţelegere şi de dorinţă de transformare, sfântul se apropie de noi. Nu-l vedem în carne şi oase. Însă putem simţi prezenţa sfinţilor sub forma unei transformări sufleteşti şi mentale, a unei stări de bine, a posibilităţii de a gândi mai clar, a unei intuiţii crescute, a puterii de a discerne şi a spera, a iubi şi a ne bucura. De aceea, atât medicul Ciurea, cât și mulți alții spun că credința este benefică pentru sănătatea omului.

Obiceiul care ne scurtează viața: „Nu vă spun la ce boli duce, ca să nu vă speriați!”

Medicul Vlad Ciurea, avertizează că certurile, conflictele și starea pesimistă distrug celulele nervoase și ne scurtează viața.

„Cel mai bine este să fii purtător de pace. Aceste conflicte interumane, certurile, scandalurile nu duc la nimic bun. S-a dovedit că noi, în sistemul nervos, avem un număr de celule nervoase. Noi trăim, gândim, parlamentăm, iubim, ne certăm, totul cu aceste celule nervoase. Și aceste celule se pierd. Într-o secundă pierdem o celulă. Și totuși, scrie și în Biblie, s-a dovedit și în fiziologia umană, că noi putem trăi aproape 300 de ani. Este incredibil! Cu ce ne-a dat Dumnezeu! Cu creierul pe care ni l-a dat. Și de ce nu trăim? Pentru că ne certăm! Ne invidiem, ne certăm, suntem pe NU, suntem Gică Contra, cum a spus unul ceva, nu, nu e bine!”, a spus Vlad Ciurea în podcastul lui Mihai Morar.

Ce facem mâine - întrebarea care ne omoară

Medicul a continuat: „Deci toate lucrurile acestea, stările conflictuale, scandalurile, divorțurile, furia, agresivitatea, toate astea duc la ruperea celulelor nervoase pe care le pierdem. Câți oameni nu stau noaptea și au coșmaruri și se gândesc ce au făcut peste zi și ce o să facă mâine, asta iar duce la un număr mare de celule pierdute. Și toate aceste pierderi pe care le avem duc la fenomene nervoase, nu vreau să vă spun la ce boli, ca să nu vă speriați… Trebuie să le prețuim, să le folosim, să gândim pozitiv indiferent ce se întâmplă. Noțiunea de optimism, de zâmbet, este foarte importantă pentru toți”, a încheiat neurochirurgul.

Sănătate, cu cost minim

Neurochirurgul îndeamnă pe toată lumea să aibă grijă de sănătatea creierului cu ajutorul unor acțiuni simple, care nu implică niciun cost. „Nevoia de a ne menține o minte sănătoasă și funcțională cât mai mult timp a devenit o preocupare majoră în prezent. Este și normal! Personal, încerc să determin cât mai mulți oameni să înțeleagă că în mare măsură obiceiurile și alegerile personale determină starea creierului și a întregului organism. O spun des: putem face multe pentru noi înșine și starea noastră de bine! O dietă ușoară, oxigen, odihnă, mișcare, apă, muzică, mici plăceri, conversații plăcute, știri pozitive. Le știți deja prea bine! Nu e niciodată prea târziu să începeți! Sănătate!” a scris prof. dr. Vlad Ciurea pe blogul său.