Malaria ar putea fi redusă cu 70%. Cercetătorii au găsit o schemă de tratament

Un nou studiu arată că malaria şi decesele cauzate de această boală ar putea fi reduse cu 70%. Soluţia găsită de cercetători este vaccinarea populaţiei înainte de sezonul ploios, pe lângă administrarea de medicamente preventive.

Cercetătorii au urmărit 6.000 de copii cu vârste sub 17 luni în Burkina Faso şi Mali. Cele mai multe dintre cele 400.000 de decese cauzate de malarie în fiecare an sunt în cazul copiilor cu vârsta sub cinci ani.

Studiul, publicat în New England Journal of Medicine, s-a axat pe administrarea copiilor foarte mici a unui vaccin deja utilizat şi a unor medicamente antimalarice în perioada anului în care aceştia sunt expuşi cel mai mult, în sezonul ploios, când ţânţarii se înmulţesc, potrivit BBC.

„A funcţionat mai bine decât am crezut”, a declarat prof. Brian Greenwood, membru al echipei de cercetare, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, care a condus procesul. „Spitalele au fost mai puţin aglomerate, rata de deces a fost mai mică în ambele ţări, şi chiar nu ne-am aşteptat să vedem asta”.

După trei ani, studiul a descoperit că trei doze de vaccin şi medicamente administrate înainte de cel mai grav sezon al malariei, urmate de o doză de rapel înainte de anotimpurile ploioase ulterioare, au controlat mult mai bine infecţiile decât schema de tratament anterioară, au spus cercetătorii.

Dintre copiii care au primit doze de vaccin şi medicamente, au fost: 624 de cazuri de malarie,11 copii trataţi în spital cu malarie severă și trei decese din cauza malariei.

Din acelaşi număr de copii care au primit doar medicamente preventive, au fost 1.661 cazuri de malarie, 37 de internări la spital și 11 decese cauzate de malarie

Oamenii de ştiinţă spun că efectele combinate ale vaccinului şi medicamentelor par a fi surprinzător de puternice.

Vaccinul, numit RTS, S şi creat de GlaxoSmithKline în urmă cu mai bine de 20 de ani, ucide paraziţii care se înmulţesc foarte repede în ficat, în timp ce medicamentele împotriva malariei vizează paraziţii din globulele roşii ale corpului.

Vaccinurile antigripale au fost utilizate sezonier, pentru a proteja oamenii înainte de iarnă, de mulţi ani, dar rareori au fost încercate pentru malarie.

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, din programul global al malariei, dr. Pedro Alonso, a declarat: „Salutăm această utilizare inovatoare a unui vaccin împotriva malariei pentru a preveni bolile şi decesul în zonele din Africa”.

Vaccinul a ajuns deja la peste 740.000 de copii din Ghana, Kenya şi Malawi, ca parte a programului de vaccinare de rutină. Şi cercetătorii din Mali spun că aşteaptă cu nerăbdare „o decizie politică rapidă” din partea OMS pentru această nouă abordare.

În acest studiu nu au fost găsite efecte secundare la copiii urmăriţi. Aceştia vor continua să primească vaccinuri şi medicamente până la vârsta de cinci ani, iar studiile vor continua.

