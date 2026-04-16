Farfuria ideală în lupta cu cancerul

„Masa ideală este în mare parte de origine vegetală, cu fructe și legume proaspete din plin, grăsimi sănătoase, cereale integrale, leguminoase, ocazional pește sau carne slabă (sau nu), cu o cană de ceai verde – și uneori vin – alături”, apreciază Dr. Kristi Funk. Imediat, detalii: „Farfuria ta la orice masă ar trebui să fie 70% plină cu fructe proaspete, legume și legume cu frunze verzi (kale, spanac, varză collard) și 30% cereale integrale și proteine (leguminoase și soia). Nu-ți fie teamă de legumele bogate în amidon, cum ar fi cartofii dulci și dovleacul plăcintar. Alege un curcubeu de culori în alimente, deoarece culoarea conține fitonutrienți (clorofila produce un verde-intens, carotenoizii creează galben și portocaliu, flavonoidele produc nuanțe de albastru, roșu și crem). De exemplu, extractul de orez jasmine roșu a redus migrația și invazia celulelor canceroase de sân uman; același lucru s-a întâmplat cu extractul de tărâțe de orez brun picurat pe celulele cancerului de sân. Dar extractul de orez alb nu a avut niciun efect; mai mult, extractul de orez negru administrat șoarecilor cu grefe de cancer de sân uman (știu, știința poate fi crudă) a suprimat clar creșterea tumorii și angiogeneza. Așadar, alege culorile. Și, apropo, germinarea, înmuierea și fermentarea cerealelor integrale formează carbohidrați mai ușor de digerat.”

Broccoli, întotdeauna

Tot aici: „În cazul meu, o masă obișnuită urmează regula 70/30. Mănânc o salată enormă cu o bază groasă, delicioasă, din cereale integrale care acoperă jumătate din partea de jos și leguminoase în cealaltă jumătate. Îmi pun kale, rucola și germeni de broccoli pe acest strat, apoi variez ce arunc deasupra, dintre cinci până la zece alimente diferite, în funcție de ce am chef în ziua respectivă: broccoli crud (întotdeauna), roșii cherry, inimi de anghinare, ardei galbeni dulci, afine proaspete, avocado, o moviliță de humus și semințe de dovleac. Dressingul meu este un amestec de oțet din cidru de mere, usturoi zdrobit, piper măcinat și ierburi. Dar dacă acest concept este nou pentru tine și ai nevoie de puțin sos cremos pentru a te bucura de salată nu-ți face griji. Dacă farfuria ta are toți acești antioxidanți, ai câștigat deja bătălia cu stresul oxidativ de la această masă.”

Migdale, chia, floricele de porumb

Masa ideală, pe larg: „Grăsimile sănătoase: avocado, fructe nucifere (nuci, nuci pecan, fistic, caju, nuci de macadamia, migdale), semințe (măcinate de in, chia, floarea-soarelui, susan), unturi de fructe nucifere și semințe (de migdale, caju, floarea-soarelui), măsline, tofu, edamame, ciocolată neagră cu cel puțin 70% cacao, ulei de măsline extravirgin, ulei de canola presat prin expulzare; cereale integrale 100%: pâine și paste din făină de grâu integral și cereale integrale, orez brun/sălbatic/negru/roșu, ovăz integral, quinoa, freekeh, farro, floricele de porumb, secară integrală, orz integral, hrișcă, cușcuș din grâu integral, bulgur, amarant, sorg, mei etiopian (teff) și leguminoase: fasole (roșie, Lima, fava, mung, neagră), năut, soia, mazăre (verde, timpurie, dulce, galbenă, ochi-negri), fructe nucifere speciale (arahide, soia coaptă) și linte (brună, verde, roșie, neagră, galbenă).”

Despre Dr. Kristi Funk

Dr. Kristi Funk este chirurg specializat în cancerul mamar și fondatoare a Pink Lotus Breast Center din Los Angeles, recunoscută în toată lumea pentru abordarea sa integrativă asupra îngrijirii sânilor, îmbinând medicina de ultimă generație cu tratamentele de prevenție și grija față de femei. Locuiește în Santa Monica, California, împreună cu soțul ei și cei trei fii ai lor.

