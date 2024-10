11 moduri în care-ți poți regândi iubirea

1. Sentimentele tale nu sunt „totul sau nimic”

„Poți iubi pe cineva doar un pic. Poți iubi o mulțime de oameni doar un pic. Nu există un întrerupător care se aprinde pentru fiecare persoană pe care o întâlnești și care îți spune dacă o vei iubi sau nu până la sfârșitul lumii. Uneori este un mister de descoperit, un proces ce trebuie savurat. Nu vei ști întotdeauna cu certitudine că o persoană îți este fie sufletul pereche, fie un simplu prieten, pentru că nu toată lumea se încadrează în vreuna dintre aceste categorii; când e vorba de iubire, există un spectru și vor exista mulți oameni în viața ta care se vor afla în diferite puncte ale acestui spectru. Iubirea nu este totul sau nimic.”

2. Inima și mintea ar trebui să lucreze în tandem

„Iubirea nu e logică, dar în același timp, nu poți să-ți lași sentimentele să se dezlănțuie și să-ți permită să iei decizii iresponsabile, dăunătoare sau periculoase, cum ar fi să rămâi cu un partener care te abuzează. Este un echilibru complicat, dar e important să înveți cum să-ți asculți mai întâi inima, în timp ce te gândești totuși la ce are de spus și mintea.”

3. Iubirea trebuie trăită

„Probabil că iubirea nu va fi definită niciodată, așa că nu încerca s-o identifici făcând o listă și bifând elemente de pe ea dacă o persoană te face să te simți într-un anumit fel. Iubirea trebuie trăită. Nu iubești pe cineva doar fiindcă se încadrează într-un set de criterii prestabilite. După cum am menționat mai sus, trebuie să-ți lași inima să conducă, iar mintea să-i fie copilot pentru un plus de logică și rațiune din când în când.”

4. Nu doar iubirea romantică te împlinește

„Iubirea este și esența celor care suntem. Nu ești neiubit fiindcă nu ai un partener romantic sau sexual. Eu am multe iubiri în viață și toate mă fac la fel de fericită. Am descoperit asta azi în drum spre lucru, iar în timp ce stau aici și scriu, îți spun că și acesta e un alt mod în care poate fi trăită iubirea.”

5. Sexul și iubirea sunt două lucruri diferite (dar sunt excelente când coincid)

„Doar fiindcă cineva își dorește o relație sexuală cu tine sau viceversa, asta nu îți oferă o indicație prea clară despre starea emoțională. Poți avea relații sexuale care te împlinesc cu persoane pe care nu le iubești și, de asemenea, poți fi foarte îndrăgostit de cineva fără să fiți compatibili din punct de vedere sexual.”

6. Căsnicia și iubirea sunt două lucruri diferite (dar sunt excelente când coincid)

„Cred că oamenii se așteaptă ca prin căsătoria cu cineva să li se confirme că sunt îndrăgostiți și că așa vor rămâne totdeauna pentru că sunt obligați din punct de vedere legal. Căsnicia nu este o declarație de dragoste măreață și strălucitoare în fiecare zi a vieții tale. Căsnicia înseamnă și plata facturilor, și mersul la supermarket, și făcutul curățeniei după celălalt când e bolnav și nu e în stare de nimic. Unii oameni consideră că asta e iubire, iar alții o consideră o obligație. Înțelege că fericiți până la adânci bătrâneți nu înseamnă neapărat căsnicie și gândește-te la realitatea vieții de după nuntă.”

7. Iubirea e ceva ce faci în mod activ, nu doar ceva ce simți

„Iubirea presupune acțiune. Poți avea sentimente pe care le definești ca iubire, dar nu iubești pe cineva până când nu acționezi pe baza acelor sentimente și îl pui pe celălalt înaintea ta: fericirea sa, starea sa de bine etc. Ar trebui să aplici acest lucru persoanelor care susțin că te iubesc, dar nu se poartă în consecință. Cuvintele nu înseamnă aproape nimic dacă nu sunt susținute de fapte.”

8. Nu confunda iubirea cu dorința!

„E greu să distingi între sentimente, de vreme ce toate sunt de obicei adunate și făcute pachet într-un singur corp care nu înțelege nimic. Dar iubirea și dorința sexuală sunt diferite dintr-un punct de vedere esențial: iubirea îl pune pe celălalt pe primul loc, dorința te pune pe tine acolo.”

9. Nu există o soluție universală când vine vorba să-ți alegi un partener

„Poți avea o viață care te împlinește alături de diferiți oameni. Există, însă, unii oameni care vor face mai mult pentru tine decât alții; asta e realitatea vieții. Nu înseamnă totuși că ai ratat trenul iubirii pentru tot restul vieții, doar pentru că nu a mers relația cu o anumită persoană. Și nu înseamnă nici că nu vei mai iubi niciodată pe cineva în felul acela.”

10. Iubirea crește cu timpul

„Uneori e ușor să te gândești că dacă te confrunți cu provocări înseamnă că iubirea se stinge, dar adevărul e că, dacă vrei să rezolvi problemele acelea cu cineva și chiar reușești, ieșind din treaba asta mai puternici, atât individual, cât și ca un cuplu, aveți ceva minunat pe care vă puteți baza.”

11. Te va schimba, dacă nu a făcut-o deja

„Iubirea nu e ceva ce trăiești orbește și apoi ieși din ea la fel cum ai intrat. Iubirea te transformă. Dacă ți-e greu să identifici iubirea, poți să te gândești la efectul pe care îl are asupra ta. Nu spun că iubirea e egoistă și contează doar ce face pentru tine, ci mai degrabă că atunci când iubești pe cineva din tot sufletul și lași iubirea să reverbereze în tine și să te transforme complet, vei ieși de acolo o altă persoană… sau mai conștient de cine ești cu adevărat.”

„Atunci când iubești pe cineva din tot sufletul și lași iubirea să reverbereze în tine și să te transforme complet, vei ieși de acolo o altă persoană… sau mai conștient/ă de cine ești cu adevărat.”, Brianna Wiest „Nu iubești pe cineva doar fiindcă se încadrează într-un set de criterii prestabilite care credeai că sunt necesare pentru a avea sentimente față de cineva.”, Brianna Wiest

››› Vezi galeria foto ‹‹‹