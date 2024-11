Jurnalul.ro › Viaţă sănătoasă › Oboseala te face mai agresiv Oboseala te face mai agresiv

Oboseala te face mai agresiv

Oboseala mentală ne poate transforma în persoane mai agresive și mai puțin cooperante, arată un nou studiu făcut de cercetătorii italieni, publicat în „Proceedings of the National Academy of Sciences".