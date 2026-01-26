Pielea pierde apă iarna: Sfaturile medicilor pentru protecție

„În timpul iernii, pielea pierde mai multă apă, ceea ce slăbește bariera cutanată și o face mai vulnerabilă la orice iritant”, explică șefa secției de dermatologie a Spitalului Universitar Sanitas La Moraleja, Cristina Villegas, pentru El Economista.

Factorii care afectează pielea:

Încălzirea reduce umiditatea ambientală.

Fibrele de lână produc frecare directă.

Schimbările bruște de temperatură intensifică senzația de tensionare și mâncărime.

Rezultatul: apariția eczemelor pe mâini, față, gât sau pliuri.

Situația se accentuează la vârstnici. „Odată cu înaintarea în vârstă, pielea pierde lipide și capacitatea de retenție a apei”, explică Miriam Piqueras, director medical la Sanitas Mayores.

„Această fragilitate crescută sporește sensibilitatea la iritanții din mediu. Poate provoca episoade de mâncărime mai intense, descuamare pronunțată și o probabilitate mai mare de a dezvolta eczeme în lunile reci”.

Cele mai frecvente afecțiuni:

Dermatita atopică - cea mai comună formă.

Dermatita iritativă a mâinilor - strâns legată de frig și spălarea frecventă.

Eczemele de contact - apar din cauza anumitor țesături sau substanțe prezente în detergenți și balsamuri.

Simptomele includ roșeață și descuamare, însoțite de senzație de arsură sau mâncărime intensă. Pot afecta somnul și calitatea vieții.

„Se observă o creștere a consultațiilor legate de probleme ale pielii în lunile de iarnă", subliniază Villegas.

„Multe persoane asociază aceste simptome doar cu frigul. Dar problema este strâns legată de mediul interior uscat, îmbrăcămintea nepotrivită și anumite rutine zilnice”.

Dușurile foarte fierbinți și săpunurile agresive agravează situația.

Cine este cel mai expus:

Copiii

Persoanele în vârstă

Cei cu antecedente de dermatită atopică

Pacienții cu psoriazis

Persoane cu alte boli de piele.

În aceste cazuri, chiar și o ușoară alterare a barierei cutanate poate declanșa erupții care avansează rapid și provoacă simptome persistente.

Sfaturi pentru protejarea pielii

1. Reglați încălzirea Mențineți o temperatură moderată acasă și la locul de muncă. Deschideți ferestrele câteva minute pe zi. Utilizați umidificatoare când este posibil.

2. Alegeți hainele potrivite Purtați lenjerie intimă din bumbac sau fibre hipoalergenice. Rezervați lâna pentru straturile exterioare care nu intră în contact direct cu zonele sensibile.

3. Atenție la duș Evitați dușurile foarte calde și prelungite. Alegeți săpunuri delicate. Uscați pielea cu atingeri ușoare, nu frecați.

4. Hidratare constantă Aplicați creme sau loțiuni emoliente după duș și înainte de culcare. Acestea favorizează refacerea barierei cutanate și reduc mâncărimea.

5. Protejați zonele expuse Utilizați mănuși în exterior. Folosiți produse specifice pentru buze și zonele expuse. Preveniți crăpăturile și eczemele.

Când să mergi la medic

„Dacă roșeața, mâncărimea sau leziunile persistă în timp, sunt foarte supărătoare sau se infectează, consultați un dermatolog”, concluzionează Villegas.

(sursa: Mediafax)