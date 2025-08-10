Plimbările scurte și energice prelungesc viața mai mult decât mersul lent pe distanțe lungi

Studiul, care a urmărit 79.856 de adulți din 12 state americane pe o perioadă medie de aproape 17 ani, a comparat legăturile dintre timpul petrecut mergând încet, timpul petrecut mergând repede și cauzele de deces.

Astfel, persoanele care petreceau cel puțin un sfert de oră pe zi mergând în ritm alert aveau o probabilitate semnificativ mai mică de a muri în perioada studiului, în special din cauza bolilor cardiovasculare.

„Cercetările noastre au arătat că mersul rapid, chiar și doar 15 minute pe zi, a fost asociat cu o reducere de aproape 20% a mortalității totale, în timp ce o reducere mai mică a mortalității a fost constatată în asociere cu mai mult de trei ore de mers lent pe zi", explică epidemiologul Wei Zheng de la Universitatea Vanderbilt.

„Acest beneficiu a rămas puternic chiar și după luarea în considerare a altor factori legați de stilul de viață și a fost consistent în diferite analize de sensibilitate", a adăugat specialistul.

Cercetătorii au clasificat mersul lent ca plimbarea câinelui sau mersul pe jos spre locul de muncă. Pentru mersul rapid, care aduce beneficiile pentru sănătate, aceștia s-au referit la activități precum urcatul scărilor sau mersul rapid ca parte a unui program de exerciții fizice.

Mersul rapid face inima să lucreze mai intens, îmbunătățind sănătatea cardiovasculară, iar arderea caloriilor poate ajuta oamenii să mențină o greutate sănătoasă.

Ceea ce face ca aceste descoperiri să fie deosebit de importante este faptul că se bazează pe un eșantion care include persoane de obicei subreprezentate în studiile de acest gen. Grupul a fost format în principal din persoane cu venituri mici și de culoare, care sunt adesea mai predispuse să locuiască în zone sărace și mai puțin susceptibile de a avea acces la spații sigure pentru mers pe jos.

„Deși beneficiile mersului zilnic pentru sănătate sunt bine cunoscute, puține studii au investigat efectele unor factori precum ritmul mersului asupra mortalității, în special în rândul populațiilor cu venituri mici și al populațiilor de culoare/afro-americane", precizează Zheng.

Unul dintre motivele pentru care cercetătorii promovează mersul pe jos ca mijloc de menținere a sănătății este că acesta este unul dintre cele mai simple exerciții fizice. Majoritatea dintre noi îl pot practica fără echipament special și este relativ ușor de integrat în rutina zilnică.

Cercetarea a fost publicată în American Journal of Preventative Medicine.

(sursa: Mediafax)