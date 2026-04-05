Problema imensă a trecerii la alimentele „naturale”

Presiunea este tot mai mare asupra producătorilor. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la etichete, iar autoritățile analizează interzicerea unor coloranți și aditivi. În ultimele 15 luni au fost propuse peste 200 de proiecte legislative în acest sens, scrie Foodingredientsfirst.com.

În același timp, cererea pentru ingrediente naturale a explodat, iar furnizorii nu reușesc să țină pasul.

Specialiștii spun că această combinație de presiune și cerere mare creează un teren perfect pentru înșelătorii.

„Este o perioadă foarte dificilă și există riscuri semnificative atunci când înlocuiești ingredientele”, a explicat Kevin Kenny, consultant în domeniul conformității alimentare.

Pentru a face față cererii, unii furnizori recurg la practici dubioase. De exemplu, amestecă coloranți naturali cu cei sintetici sau adaugă substanțe pentru a „lungi” cantitățile disponibile.

În alte cazuri, uleiul de măsline este diluat cu uleiuri mai ieftine din semințe, iar unele condimente pot conține coloranți adăugați artificial.

„Vedem o creștere clară a fraudei alimentare. Trecerea la produse naturale creează oportunități pentru astfel de practici”, a avertizat Kenny.

Problema este amplificată și de faptul că regulile nu sunt întotdeauna stricte. Autoritățile americane au transmis că nu vor sancționa companiile care folosesc eticheta „fără coloranți artificiali”, chiar dacă folosesc variante naturale.

Acest lucru poate reduce controalele și poate crea confuzie în rândul consumatorilor.

În același timp, companiile nu sunt complet protejate. Există deja procese în instanță legate de etichetare înșelătoare, ceea ce arată că riscul legal rămâne ridicat.

Experții spun că soluția este una clară: alegerea atentă a furnizorilor.

Companiile trebuie să lucreze doar cu parteneri de încredere, care au lanțuri de aprovizionare transparente și sisteme stricte de control al calității.

„Reformularea produselor este un proces complex și nu va dispărea. Este esențial să colaborezi cu furnizori care pot garanta calitatea și stabilitatea livrărilor”, a explicat Brad Schwan, specialist în marketing global în industria alimentară.

Deși trecerea la ingrediente naturale este văzută ca un pas spre o alimentație mai sănătoasă, realitatea este mai complicată.

Fără controale stricte și fără transparență, etichetele „curate” pot ascunde produse care nu sunt ceea ce par.

Pentru consumatori, mesajul este simplu: nu tot ce scrie „natural” este automat și sigur.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)