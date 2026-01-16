Semne clinice: Cum recunoști lipsa de magneziu, fier sau potasiu

Medicii avertizează că acestea sunt semne clare că organismul nu primește suficienți nutrienți esențiali precum magneziul, fierul, potasiul sau vitaminele din complexul B.

Specialiștii din domeniul medical, inclusiv experții Bayer, subliniază că starea de epuizare încă de dimineață sau oboseala apărută după eforturi minime pot indica scăderea nivelului de nutrienți din organism și slăbirea sistemului imunitar.

Cum ne transmite corpul că are deficiențe de nutrienți

Atunci când organismul nu funcționează la capacitate maximă, apar semnale subtile, dar importante. Acestea pot fi ușor trecute cu vederea, însă recunoașterea lor la timp poate preveni probleme de sănătate mai grave.

Deficiențele pot apărea fie din cauza unei alimentații dezechilibrate, fie pentru că anumite afecțiuni împiedică absorbția corectă a vitaminelor și mineralelor.

1. Oboseala constantă, semnul clasic al lipsei de fier și vitamina B12

Dacă te simți epuizat chiar și după ce ai dormit suficient, este posibil să suferi de un deficit de fier sau de vitamine din complexul B, în special vitamina B12. Acestea sunt esențiale pentru oxigenarea sângelui și buna funcționare a sistemului nervos.

Lipsa lor poate provoca:

stare de slăbiciune

amețeli

dificultăți de concentrare

iritabilitate

2. Crampele musculare indică lipsa de magneziu sau potasiu

Spasmele și cârceii care apar brusc, mai ales noaptea sau după efort, sunt frecvent asociate cu deficitul de magneziu și potasiu. Aceste minerale ajută mușchii să se contracte și să se relaxeze corect.

Hidratarea deficitară și alimentația săracă în minerale pot agrava aceste simptome.

3. Păr fragil și unghii casante – semn de lipsă de zinc și fier

Căderea excesivă a părului sau unghiile care se rup ușor pot indica o carență de zinc, fier sau proteine esențiale precum keratina.

Dacă observi:

șanțuri pe unghii

unghii subțiri și fragile

păr care cade mai mult decât de obicei

este posibil ca organismul să nu primească nutrienții de care are nevoie.

4. Furnicături și spasme ale pleoapelor

Apariția senzației de furnicături în mâini și picioare sau spasmele oculare pot fi cauzate de lipsa vitaminelor B6, B9 (acid folic), B12 sau de deficitul de magneziu. Aceste simptome sunt adesea agravate de stres și oboseală.

5. Dureri osoase și articulații care „scârțâie”

Dacă simți dureri în oase sau auzi frecvent pocnituri în articulații, este posibil să ai o carență de calciu sau vitamina D. Vitamina D este esențială pentru absorbția calciului, iar lipsa ei poate duce în timp la fragilizarea oaselor.

Ce trebuie să faci dacă recunoști aceste simptome

Nu ignora semnalele corpului. Consultul medical este esențial pentru a identifica exact cauza. De multe ori, problema poate fi rezolvată prin:

ajustarea alimentației

administrarea de suplimente

tratarea unei afecțiuni care afectează absorbția nutrienților

Cu cât intervenția este mai rapidă, cu atât riscul de complicații este mai mic.