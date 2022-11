15 lucruri de făcut în caz de răceală sau gripă

1. Vaccinarea anuală este recomandată pentru a preveni gripa, mai ales în rândul oamenilor cu vârste mici sau înaintate și al celor cu patologii asociate (boli de inimă și plămâni îndeosebi). Este indicat ca persoanele sănătoase să se vaccineze și ele, ideal în luna noiembrie a fiecărui an.

2. Dacă aveți hipertensiune arterială, mare grijă la antiinflamatoarele nonsteroidiene (ibuprofen, diclofenac, coxibi, naproxen) și la decongestionantele nazale, pentru că acestea cresc tensiunea!

3. Mâncați bine, incluzând multe fructe și legume. Alimentele naturale bogate în vitamine ajută la recuperarea rapidă.

4. Hidratarea poate fi punctul cel mai important în răceală/gripă. Consumați ceaiuri și apă, evitând zahărul pe cât posibil. Supele hidratează bine. Supa de găină își explică efectele benefice tocmai prin prisma hidratării.

5. Persoanele care au tratamente cronice își vor continua tratamentul, fiind prudente la pastilele speciale adăugate pentru răceală/gripă. Oprirea medicației pentru inimă, spre exemplu, poate avea consecințe dramatice.

Fără antibiotice în caz de răceală sau gripă

6. Antibioticele nu se vor utiliza, pentru că nu au niciun efect pe virusurile răspunzătoare de răceală/gripă. Ele sunt luate ocazional, pentru scăderea febrei.

7. Se pot folosi paracetamolul, ibuprofenul sau algocalminul pentru controlul febrei. Însă nu combinați aceste substanțe după propria inițiativă. La copiii mici, nu dați paracetamol și ibuprofen împreună, ci schimbați de pe unul pe altul dacă un agent nu are efectul așteptat.

8. Tusea este un mecanism de apărare al organismului. Cilii mucoasei respiratorii antrenează mucozitățile și substanțele străine, iar tusea grăbește eliminarea lor. La nevoie, puteți folosi pastile sau siropuri antitusive, dar fără exces.

9. Atenție mare la combinarea preparatelor. Dacă veți lua paracetamol clasic de 500 mg sub formă de comprimate, nu uitați că paracetamol este și-n prafurile care se dizolvă în apă. În niciun caz să nu depășiți 3-4 grame pe zi, iar asta timp de câteva zile. Puteți lua câte 500 mg de paracetamol la 4-6 ore.

10. Preparatele homeopate nu au niciun studiu de eficiență și nu recomandăm folosirea lor.

11. Există teste rapide pentru depistarea virusurilor gripale și se recomandă folosirea lor, mai ales la copii.

12. La copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cunoscute, gripa se va trata cu maximă seriozitate. Poate fi salutară prezentarea la medic. Infecția cu virusul influenza A tip H3N2 a făcut peste 60 de victime în acest sezon numai în SUA.

13. Febra înaltă, frisoanele, fatigabilitatea (slăbiciunea) marcată, durerile musculare intense pledează pentru gripă. Atenție la categoriile de risc. În rest, măsurile amintite (antitermic, alimentele bogate în vitamine, hidratarea), la care adăugăm repausul și izolarea de ceilalți pe cât posibil sunt măsuri suficiente pentru un tratament corect.

14. Puteți folosi un umidificator sau un spray salin pentru mucoasa nazală. Puteți face gargare cu substanțe saline.

Evitarea persoanelor răcite este importantă (nu reprezintă măsură perfectă, pentru că unele persoane pot fi sănătoase, dar purtătoare de virusuri). Spălatul pe mâini joacă și el un rol important în limitarea transmiterii virusurilor.





Gripa dă de regulă febră înaltă, instalată brusc, cu alte simptome precum frisoane, oboeală, dureri musculare intense. Se recomandă prudență în gripă la copiii mici, vârstnici, persoanele cu boli de inimă sau plămâni, cu boli de imunitate.

Febra, semnul că avem o infecție în organism

Febra este un semnal important că ceva rău se întâmplă în organism, de regulă fiind vorba despre o infecție. Și infecțiile virale pot da febră.

În răceli, o temperatură a corpului de peste 37 grade C nu este motiv pentru a recurge la antibiotic, el neavând nicio valoare în viroză. Alte afecțiuni care dau febră sunt bolile inflamatorii cum ar fi poliartrita reumatoidă sau anumite tipuri de cancere. Temperatura normală a corpului variază între 36,1 și 37,2 grade Celsius. Primul grad peste 37,2 mai este denumit stare subfebrilă. Hipotalamusul este o porțiune veche a creierului care controlează temperatura corpului. Uneori, el o fixează la o valoare mai înaltă, spre exemplu pentru a lupta mai bine împotriva unei infecții. Frisoanele apar tocmai pentru că organismul trebuie să producă acea diferență în plus până la valoarea fixată de către hipotalamus. În urma contracțiilor musculare rezultă căldură. O febră poate fi lăsată în pace, fără a se lua măsuri antitermice. Se iau măsuri antitermice dacă valoarea temperaturii trece de 39,4 grade C la adult.

Prudență la copiii mici. Bebelușul de până la 3 luni trebuie văzut de medic dacă prezintă febră de 38 grade Celsius și are simptome de răceală, varsă, e foarte agitat sau din contră, letargic. La vârste de peste 3 luni, o temperatură de până la 38,9 grade C necesită un consult dacă sunt prezente și simptomele amintite mai sus. Măsurile antitermice înseamnă paracetamol, un antiinflamator (spre exemplu ibuprofen), un derivat de metamizol (algocalmin), o împachetare rece, o aplicare de prosop ud sau pungă cu gheață pe frunte sau alte zone ale corpului. Împachetările reci se vor evita la bebeluși și copii (se pot folosi prosoape îmbibate cu apă la temperatura camerei, pentru un schimb termic mai blând), putând fi aplicate fără probleme la adulți.

Nu administrați aspirină la copii! Puteți folosi paracetamol sau ibuprofen, nu ambele în același timp, ci trecând de pe unul pe altul în caz că răspunsul la medicament nu este potrivit. Mergeți la medic dacă febra nu răspunde la măsurile antitermice clasice sau dacă temperatura depășește 40 de grade Celsius, pentru că pot fi lezate ireversibil unele organe, îndeosebi creierul.