10 indicii neobișnuite că organismul tău funcționează perfect

De la circulația sângelui până la digestie și reacțiile sistemului nervos, corpul oferă semnale subtile despre echilibrul intern.

Dr. Ruxandra Constantina a explicat, în cadrul rubricii „Sfat de sănătate”, care sunt câteva dintre aceste semne și cum pot fi interpretate corect, dar și situațiile în care pot indica posibile probleme medicale.

10 semnale pozitive ale corpului

Specialiștii atrag atenția că unele reacții aparent banale pot reflecta o funcționare optimă a organismului, în timp ce absența lor sau modificarea lor poate semnala dezechilibre.

1. Mâini și picioare calde

Temperatura constantă a extremităților poate indica o circulație sanguină bună și o oxigenare eficientă a țesuturilor. În unele cazuri, poate sugera și o funcționare normală a tiroidei și absența unor carențe importante de vitamine sau minerale.

2. Lipsa urmelor lăsate de șosete

Dacă elasticul șosetelor nu lasă urme adânci pe piele, acest lucru poate indica absența retenției de apă și o circulație venoasă eficientă. În schimb, apariția edemelor poate fi asociată cu insuficiență venoasă sau afecțiuni cardiace, renale ori hepatice.

3. Vindecarea rapidă a rănilor superficiale

Zgârieturile care se vindecă repede pot reflecta o imunitate bună și o circulație eficientă. Vindecarea lentă poate fi asociată cu diabet, prediabet, dar și cu deficite de zinc sau proteine.

4. Lipsa amețelilor la ridicarea bruscă

Absența amețelilor la ridicarea rapidă din pat poate indica o reglare bună a tensiunii arteriale și o funcționare corectă a sistemului cardiovascular. În schimb, amețeala poate apărea în caz de deshidratare sau afecțiuni cardiace și tiroidiene.

5. Reacția rapidă a unghiei la apăsare

Testul de reumplere capilară arată capacitatea de oxigenare a organismului. Revenirea culorii normale în 1–2 secunde este considerată un semn de circulație bună, în timp ce o întârziere poate indica probleme cardiace sau pulmonare.

6. Transpirația la căldură sau efort

Transpirația este un mecanism normal de termoreglare. Atunci când apare în mod adecvat, indică o funcționare corectă a organismului. În schimb, transpirațiile nocturne abundente pot semnala afecțiuni mai serioase și necesită investigații medicale.

7. Auz în parametri normali

Menținerea unui auz bun poate fi un semn indirect al sănătății generale. În anumite situații, pierderea auzului la vârste tinere poate fi asociată cu expunerea la zgomot intens sau cu afecțiuni metabolice, inclusiv diabetul.

8. Miros intact

Păstrarea mirosului poate indica o funcționare normală a sistemului nervos. Diminuarea acestuia nu apare doar în infecții respiratorii, ci poate fi uneori asociată cu afecțiuni neurologice.

9. Nivel constant de energie

O stare de energie stabilă pe parcursul zilei poate reflecta un metabolism echilibrat, un somn de calitate și o alimentație adecvată.

10. Digestie regulată

Un tranzit intestinal normal și lipsa disconfortului digestiv pot indica o bună funcționare a sistemului digestiv și a microbiomului intestinal.

Specialiștii subliniază că, deși aceste semne pot sugera o stare bună de sănătate, ele nu înlocuiesc controalele medicale periodice. Organismul transmite constant informații despre starea sa, iar interpretarea corectă a acestora poate ajuta la prevenirea unor afecțiuni, ptrivit longevitymagazine.ro.