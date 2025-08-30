Alertă de sănătate. Vârstnicii NU sunt pregătiți pentru căldura extremă, care le pune viața în pericol

Cercetătorii de la Universitățile din Tennessee și statul Ohio au constatat că multe decese legate de căldură în rândul vârstnicilor au loc în casele lor și noaptea, sugerând că aceștia nu și-au dat seama că se aflau în pericol.

Anumite afecțiuni medicale îi fac predispuși la supraîncălzire, notează The Independent.

Situația devine îngrijorătoare având în vedere că numărul persoanelor în vârstă continuă să crească. Până în 2050, numărul persoanelor de peste 65 de ani va depăși numărul copiilor sub 5 ani. Adulții în vârstă sunt unul dintre grupurile cele mai vulnerabile la căldura extremă și au complicații de sănătate care pot agrava efectele acesteia.

În SUA, decesele cauzate de căldură s-au dublat în ultimele decenii, murind peste 21.000 de persoane din 1999. Numărul mediu de valuri de căldură a crescut de la două în anii 1960 la șase pe an în anii 2010 și 2020.

Anul trecut a fost cel mai cald înregistrat vreodată, 26 de orașe resimțind efectele cel puțin unui val de căldură extremă.