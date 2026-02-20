Atenție la remediile naturiste: Plantele care pot reduce eficiența tratamentelor vitale

Specialiștii atrag atenția că unele plante uzuale pot provoca efecte secundare grave, inclusiv hemoragii și scăderea eficienței tratamentelor vitale.

Circa 30% dintre vârstnicii din Marea Britanie combină suplimentele naturale și plante medicinale cu medicamentele prescrise de medci.

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Îngrijire a Sănătății (MHRA) avertizează că multe reacții adverse rămân neraportate deoarece pacienții omit să precizeze utilizarea lor, iar medicii nu îi întreabă.

Pacienții cronici, cei mai expuși

Studiile arată că persoanele cu hipertensiune arterială, diabet, cancer, epilepsie sau depresie prezintă cel mai mare risc. Efectele adverse raportate includ tulburări gastrointestinale, creșterea enzimelor hepatice și afecțiuni renale.

Sunătoarea: planta cu cele mai multe riscuri

Situația este și mai gravă pentru pacienții care au suferit un transplant de organe. Sunătoarea, de exemplu, poate provoca respingerea acută a noului organ, neutralizând efectul imunosupresoarelor, avertizează specialiștii de la Medscape.

Sunătoarea accelerează metabolizarea medicamentelor prin inducerea enzimelor citocromului P450, reducând eficacitatea acestora. Printre medicamentele cu care interacționează se numără contraceptivele orale și tratamente împotriva cancerului.

Peste 600 de interacțiuni au fost documentate, aproape jumătate fiind considerate majore.

Alte plante care interacțonează cu medicamentele

Usturoiul : nu trebuie combinat cu anticoagulante; necesită întrerupere înainte de operații.

Semințele de țelină : pot afecta pacienții cu insuficiență renală.

Ashwagandha : poate provoca tulburări digestive.

Valeriana : induce agitație paradoxală la 10% dintre utilizatori.

Mierea-ursului: periculoasă pentru persoanele alergice la aspirină.

Produsele hibride, o capcană pentru pacienți

Cremele sau loțiunile care conțin ingrediente bioactive precum retinoizi, steroizi topici sau acid salicilic pot crește toxicitatea medicamentelor administrate oral.

Dermatologii avertizează că multe astfel de produse sunt comercializate ca fiind cosmetice.

Comunicarea medic-pacient, esențială

Pentru a preveni complicațiile, medicii trebuie să discute deschis cu pacienții despre toate substanțele utilizate, inclusiv suplimentele, ceaiurile sau produsele pentru îngrijirea pielii. Doar printr-un dialog transparent se pot evita interacțiuni periculoase și se poate asigura succesul terapiei convenționale, potrivit dcmedical.ro.