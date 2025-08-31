Mierea – îndulcitor natural cu beneficii pentru sănătate sau doar „zahăr mascat”?

Descoperă în acest articol tot ce trebuie să știi despre beneficiile mierii, valoarea sa nutrițională, riscurile asociate și cele mai bune moduri de a o introduce în alimentația ta zilnică, potrivit Eating Well.

Beneficiile mierii pentru sănătate

1. Mierea și inflamația cronică

Mierea este bogată în antioxidanți, în special polifenoli, care combat radicalii liberi și reduc inflamația din organism. Prin această acțiune, consumul moderat de miere poate contribui la prevenirea unor boli cronice precum diabetul de tip 2, bolile de inimă și cancerul.

2. Mierea și sănătatea inimii

Deși este un zahăr natural, cercetările arată că două linguri de miere pe zi, timp de opt săptămâni, pot reduce nivelul de colesterol total, colesterol LDL și trigliceride. Astfel, mierea poate fi o alegere mai bună decât alți îndulcitori, cu beneficii potențiale pentru sistemul cardiovascular.

3. Mierea ca sursă de energie pentru sportivi

O lingură de miere conține 17 grame de zahăr natural, oferind energie rapidă în timpul antrenamentelor. Studiile arată că mierea este la fel de eficientă ca gelurile sportive pentru a preveni oboseala și a sprijini performanța. În plus, poate susține sistemul imunitar după efort intens.

4. Mierea și sănătatea digestivă

Proprietățile antibacteriene ale mierii contribuie la creșterea bacteriilor benefice din intestin și reducerea celor dăunătoare. De asemenea, mierea este o sursă de prebiotice, care hrănesc flora intestinală și îmbunătățesc digestia.

Valoarea nutrițională a mierii

Conform USDA, o lingură de miere (21 g) conține:

17 g carbohidrați (toți din zaharuri naturale)

0 g proteine și grăsimi

1 mg sodiu

11 mg potasiu

Deși nu oferă cantități semnificative de vitamine și minerale, mierea conține compuși bioactivi valoroși, precum polifenolii, care îi dau un plus față de zahărul rafinat.

Riscurile consumului de miere

Mierea și bebelușii: Nu se recomandă oferirea de miere copiilor sub 1 an, din cauza riscului de botulism infantil .

Mierea și alergiile: Persoanele sensibile la polen pot dezvolta reacții alergice. Deși se spune că mierea locală ar putea reduce simptomele alergice, studiile nu confirmă această teorie.

Cum să consumi mierea într-o dietă sănătoasă

Pe legume: Mierea echilibrează gustul amar al broccoliului sau verzei de Bruxelles.

În dressinguri: Adaugă o notă dulce care echilibrează aciditatea oțetului.

Pe proteine: Se potrivește perfect cu pui, pește sau tempeh. Rețetele cu miere picantă (hot honey) sunt în mare trend și dau savoare mâncărurilor la grătar sau cuptor.

Concluzie: Mierea – prieten sau dușman?

Mierea rămâne un zahăr și trebuie consumată cu moderație. Totuși, spre deosebire de zahărul rafinat, aduce antioxidanți și beneficii pentru inimă, digestie și energie. Folosită cu măsură, poate fi un aliat sănătos și gustos în alimentația zilnică.