Cum îți afectează corpul orele petrecute în fața calculatorului și ce poți face pentru a preveni problemele de sănătate

Ce se întâmplă cu corpul tău când petreci ore în fața calculatorului
Sindromul „viziunii computerizate”
Privitul îndelung la monitor solicită excesiv ochii și poate provoca vedere încețoșată, dureri de cap, lăcrimare sau uscăciune oculară. Ochii și mușchii oculari trebuie să lucreze mai mult din cauza luminii, reflexiilor și contrastului redus al ecranelor, explică optometriștii.
Dureri de cap și migrene
Tensiunea oculară este una dintre cauzele frecvente ale durerilor de cap. Acestea apar mai ales atunci când nu iei pauze, ai lumina de fundal prea puternică sau ții ecranul prea aproape de ochi.
Ochi uscați și probleme cu lentilele de contact
Când privești monitorul, clipești de două ori mai rar decât în mod normal, ceea ce reduce lubrifierea ochilor. Rezultatul? Uscăciune oculară, disconfort, risc de zgâriere a corneei și deteriorarea lentilelor de contact.
Simptome de miopie
Privitul excesiv la aproape poate duce la vedere încețoșată la distanță. Deși efectul dispare după ce îți odihnești ochii, specialiștii avertizează că, în timp, obiceiul poate contribui la agravarea miopiei.
Dureri de spate, gât și umeri
Statul pe scaun ore în șir și poziționarea greșită a monitorului duc la tensiune musculară și dureri de spate sau gât. Ridicarea ecranului la nivelul ochilor sau utilizarea unui suport poate preveni postura cocoșată.
Efectele luminii albastre
Ecranele emit lumină albastră, care provoacă oboseală oculară, scade calitatea somnului și poate afecta metabolismul. Expunerea seara întârzie secreția de melatonină, dereglând ritmul circadian și crescând riscul de insomnie, obezitate sau probleme de imunitate.
Cum îți poți proteja sănătatea când lucrezi la calculator
Respectă regula 20-20-20: la fiecare 20 de minute, privește un obiect aflat la 6 metri distanță, timp de 20 de secunde.
Reglează ecranul și lumina: păstrează monitorul la 3-5 cm sub nivelul ochilor și evită reflexiile sau lumina prea puternică.
Folosește modurile nocturne pentru a reduce lumina albastră.
Ține la îndemână lacrimi artificiale pentru a combate uscăciunea oculară.
Poartă ochelari cu filtru pentru lumină albastră sau lentile cu tratament special.
Hidratează-te – consumă cel puțin 2,5-3,5 litri de apă zilnic.
Mănâncă alimente bogate în nutrienți pentru ochi: somon, nuci, citrice, legume verzi.