Boala care te rătăceşte în propriul apartament

Peste ultima parte a vieţii pluteşte ca un blestem boala Alzheimer, boala uitării, a confuziei în mintea omului. În creierul celor bolnavi de această maladie îngrozitoare se dereglează procesele biochimice, iar uitarea este profundă, bolnavul nu-şi mai recunoaşte camera din casă.

Un film despre boala Alzheimer a adus pe ecran scene impresionante, de altfel cum sunt şi dereglările provocate de boală. O scriitoare de mare succes avea un ritual al chemării inspiraţiei, se ducea pe plaja de la malul mării, punea bileţele de hârtie sub scoici, ca să nu le împrăştie briza, şi scria pe peticele de hârtie câte o metaforă, câte o replică ce-i veneau ca inspiraţie. A trecut o vreme şi scriitoarea de mare priză la cititori se ducea tot pe malul mării, aranja bileţele sub scoici, dar de astă-dată pe peticele de hârtie nu mai scria nimic. Se îmbolnăvise de Alzheimer. În creierul celor bolnavi de această maladie îngrozitoare se strică, se dereglează procesele biochimice. Omul intră într-o ceaţă mentală încât nu mai ştie nici ordinea unor gesturi mici, îmbracă mai întâi sacoul şi peste el îşi pune maioul. Nu mai ştie care îi este camera şi se rătăceşte în propriul apartament. Există o formă a bolii care are un mecanism încă nedescoperit, loveşte şi la vârste medii, suferindul de acest tip de Alzheimer uită şi acţiunile reflex, ajunge să nu mai ştie să înghită, să respire. Acum şi sclerozarea, ramolismentul adus de vârstă fac parte din Alzheimer şi denumirea medicală este dură, demenţă senilă. A suferit de Alzheimer şi preşedintele SUA Ronald Reagan. S-a descoperit când, la citirea unui text, preşedintele a repetat de multe ori aceeaşi frază, ca un gramofon pe o placă uzată, fără să-şi dea seama. De la primele semne ale unor nereguli în creier suferindul trebuie dus la specialişti, care să înceapă tratamentul. Se recomandă o serie de medicamente de încetinire a degradării neuronilor. Unii medici sunt de părere că internarea în spital a bolnavului de Alzheimer nu e indicată, în mediul nou, necunoscut, i se va accentua deruta, confuzia.

Este de importanţă mare afecţiunea, înţelegerea, grija pe care rudele, aparţinătorii trebuie să i le acorde bolnavului de Alzheimer.