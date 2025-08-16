Cafeaua, aliatul inimii: Ce avertisment transmit cardiologii despre cel mai dăunător obicei al consumatorilor

Cafeaua este, fără îndoială, una dintre cele mai iubite băuturi din Statele Unite. Potrivit datelor, 66% dintre americani o consumă în fiecare zi, mai des decât apă îmbuteliată, ceai sau sucuri. Iar oferta este uriașă: de la espresso simplu și cafea neagră, până la variante cu lapte, siropuri aromate, frișcă sau frappuccino. Totuși, medicii cardiologi atrag atenția că nu doar cantitatea, ci și modul de preparare influențează efectele asupra sănătății inimii.

De ce cafeaua este benefică pentru inimă

Specialiștii afirmă că, în forma sa pură, cafeaua este o băutură cu efect protector cardiovascular. Studii ample au demonstrat că un consum moderat, de două până la patru cești pe zi, poate reduce riscul de boală coronariană și insuficiență cardiacă, potrivit Parade.

Dr. Khashayar Hematpour, cardiolog la Memorial Hermann și UTHealth Houston, explică faptul că acest efect se datorează în mare parte conținutului ridicat de antioxidanți, care combat inflamația și îmbunătățesc funcția stratului endotelial al vaselor de sânge — esențial pentru reglarea circulației.

Ingredientul care anulează beneficiile

Problema apare atunci când în cafea se adaugă zahăr sau siropuri aromate. „Zahărul este unul dintre cei mai nocivi factori pentru sănătatea inimii. Este greu de eliminat complet, dar trebuie redus cât mai mult posibil”, avertizează Dr. Hematpour.

Consumul excesiv de zahăr favorizează creșterea în greutate, diabetul și nivelul ridicat de colesterol — factori majori de risc pentru bolile cardiovasculare. Dr. Rohit Vuppuluri, cardiolog la Chicago Heart & Vascular Specialists, subliniază că un aport zilnic de zahăr în cafea crește tensiunea arterială, favorizează rezistența la insulină și accelerează formarea plăcilor de aterom, ceea ce crește riscul de infarct și accident vascular cerebral.

În plus, adaosurile bogate în calorii și grăsimi, precum frișca sau smântâna, transformă o băutură sănătoasă într-una hipercalorică și dăunătoare.

Alternative sănătoase pentru îndulcirea cafelei

Cei care nu preferă cafeaua neagră pot apela la soluții mai prietenoase cu inima. Medicii descurajează folosirea îndulcitorilor artificiali, care pot crește pofta de dulce și pot afecta sănătatea intestinală.

O opțiune mai sigură este extractul de fructul călugărului (monk fruit), care oferă dulceață fără a crește glicemia. De asemenea, pudra de scorțișoară poate fi un aliat excelent, ajutând la reglarea nivelului de zahăr din sânge și reducând riscul bolilor de inimă.

Concluzia specialiștilor

„Păstrați cafeaua cât mai simplă: neagră, rece sau un espresso curat. Limitați aditivii cât mai mult posibil”, recomandă Dr. David G. Rizik. Cu alte cuvinte, pentru o inimă sănătoasă, comanda ideală este scurtă… și deloc dulce.