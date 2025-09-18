Cardiologii trag un semnal de alarmă: Nu lua aspirină fără consult medical

Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic cardiolog, spune că aspirina nu trebuie administrată de rutină, mai ales după vârsta de 70 de ani, întrucât riscul de hemoragii gastrointestinale sau cerebrale crește semnificativ.

„Încă există mitul potrivit căroiua este bine să iei o doză mică de aspirină pentru ca "să nu fac un infarct sau un accident vascular cerebral". Acest mit nu există doar în publicul larg, ci chiar în rândul unui grup important de medici acre prescriu aspirină "ca prevenție". În realitate:

-Aspirina NU numai că NU trebuie luată de toată lumea dar poate conduce la hemoragii gastrointestinale sau cerebrale ,în special la persoane trecute de 70 de ani și care iau constant aspirină "ca prevenție", deși NU se încadrează în grupa de risc care ar beneficia de pe urma ei", a scris medicul pe Facebook.

Când este recomandată aspirina

Aspirina este indicată în prevenția secundară, adică pentru pacienții cu infarct miocardic anterior, accident vascular cerebral, cardiopatie ischemică, stenturi implantate sau arteriopatie periferică pentru a împiedica reapariția evenimentelor cardiovasculare.

În ceea ce privește prevenția primară, pentru persoanele fără antecedente cardiace, ghidurile internaționale recomandă administrarea aspirinei doar selectiv, în funcție de evaluarea riscului cardiovascular. Astfel, pacienții sub 60 de ani cu risc ridicat (peste 10%) pot lua aspirină după consultarea medicului, iar persoanelor peste 70 de ani li se recomandă evitarea acesteia din cauza riscurilor hemoragice, notează dcmedical.ro.

Cum să previi bolile cardiovasculare

Dr. Chițoiu insistă că măsurile esențiale în prevenția bolilor cardiovasculare sunt stilul de viață sănătos, care include renunțarea la fumat, controlul tensiunii și colesterolului, alimentație echilibrată, de tip mediteranean, activitate fizică regulată și tratamentul adecvat al diabetului și obezității.

Astfel, luarea unei aspirine pe zi fără indicație clară nu este o soluție universală, ci poate deveni chiar o capcană periculoasă pentru sănătate.